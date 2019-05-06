Kuzey Akım 2'nin yüzde 48'i tamamlandı ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin itiraz ettiği Kuzey Akım 2 doğal gaz projesinde bin 170 kilometrelik boru döşendi. Toplam maliyetinin 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Haber Merkezi 06 Mayıs 2019, 15:50 Son Güncelleme: 06 Mayıs 2019, 15:53 AA