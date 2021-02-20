Ekonomi Laboratuvar tesisi tasarımı, tedariki ve kurulumu ihalesi yapılacak
BASIN İLAN

Laboratuvar tesisi tasarımı, tedariki ve kurulumu ihalesi yapılacak

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, laboratuvar tesisi tasarımı, tedariki ve kurulumu ihalesi yapılacağını duyurdu. Kapalı zarf usulü teklif verme şeklinde yapılacak ihale, 12 Mart'ta başlayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, “İDEA Sertifikalı BSL-2, BSL-3 Laboratuvar Tesisi Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu” için uygun teklif sahiplerini kapalı zarf usulü teklif vermeye davet ediyor.

  • Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ihale, Dünya Bankasının IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemelerine uygun olarak ülke içerisinde ilan edilerek tüm uygun teklif sahiplerinin katılımına açık olarak yapılacak.

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız

Abone Ol Google News
Ayda 45 bin TL kazanıyor

Ayda 45 bin TL kazanıyor

Hobi olarak üretime başladı şimdi talebe yetişemiyor.
Kod adı: Yusuf ve Asaf

Kod adı: Yusuf ve Asaf

​KKTC'de yakalanan FETÖ'cü itirafçı oldu.
Türkiyeye getiriliyor ​

​Macaristan'da arama yapılan bir araçtan çıktı

Bıçakla kovalayıp üzerine araba sürdü
Türkiye'de üretildi!

Türkiye'de üretildi!

Beyoğlu yeni araçlar ile 'Kademe' atladı.

Etkili olan kar yağışları sonrası yüzde 50'yi aştı.

PKK'ya ağır darbe

PKK'ya ağır darbe

​Lojistik yapılanması çökertildi: 285 sığınak imha edildi

Sürpriz açıklama sonrası hazırlıklara başladılar.

Fiyatı üçe katlanıyor

Fiyatı üçe katlanıyor

​Hamside denizden tezgaha şaşırtan fiyat farkı.
İlk Ayasofya

İlk Ayasofya

​Tam bin 600 yıldır ayakta.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.