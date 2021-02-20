Laboratuvar tesisi tasarımı, tedariki ve kurulumu ihalesi yapılacak

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10. Cumhurbaşkanı Sezer’in affıyla 190 terörist cezaevinden çıktı: Bazı örgüt mensupları faaliyetlerine devam ederken yakalandı

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, görevi süresince aralarında DHKP/C ve PKK’lıların da bulunduğu 190 terör örgütü mensubunu sağlık sorunları nedeniyle affetti. Sezer’in affıyla tahliye olduktan sonra terör eylemlerine devam eden bazı örgüt mensupları, polis veya askerle girdiği çatışmada ölü ele geçirilirken, bazıları da eylemleri nedeniyle hapse mahkum edilerek tekrardan cezaevine gönderildi.