Libya’yla inşaatta anlaşma sağlandı: 16 milyarlık altyapı işi Türkler’in

Türkiye ve Libya arasında Türk firmaların Libya'da yürüttüğü projelerde yaşanan sıkıntıların çözümü ve yarım kalan müteahhitlik projelerinin devamını sağlamak amacıyla mutabakat zaptı imzalandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Libya Planlama Bakanı Taher Jehaimi, heyetler arası görüşmelerin ardından mutabakat zaptına imza attı.

ANLAŞMA KILAVUZ OLACAK

Yakın geçmişte Türk firmalarınca Libya'da üstlenilen bazı müteahhitlik projelerinin yarıda kaldığını, söz konusu projelerin tamamlanmasıyla ilgili belirsizlikler oluştuğunu, bazı firmaların alacaklarını tahsil edemediğini anlatan Pekcan, şöyle konuştu: "Geçmişte yarıda kalan proje ve alacak sorunlarının çözümü ve gelecekte yeni projelerin ve yatırımların gerçekleştirilmesi için çok kapsamlı, güzel bir çalışma yaptık. İmzaladığımız belge firmalarımız ve Libyalı işveren idareler arasında yapılacak ikili görüşmelerin çözüm üretecek biçimde sonuçlanması için yol gösterici bir kılavuz belge olma niteliğindedir."

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TÜRK MÜTEAHHİT 127 ÜLKEDE VAR

Libya'nın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni projelere başlamalarının bu ülkedeki istikrar ve gelişme sürecini destekleyeceğini vurgulayan Bakan Pekcan, "Libya, ülkemizin ilk yurt dışı projelerini üstlenmiş olduğu ülkedir. Bugün Türk müteahhit firmaları dünyanın her yerinde 10 bini aşkın projede, 127 ülkede 407 milyar dolarlık proje üstlenmiş bulunmaktadır ama ilk bu Libya ile başlamıştır. Libya'daki toplam proje hacmimiz de 28,6 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır. İnşallah bundan böyle de artarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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LİBYA’DAN DAVET

Türk müteahhitlere özel çağrıda bulunarak Libya’ya davet eden Libya Planlama Bakanı Taher Jehaimi ise, “184 proje başlatacağız. Neredeyse aslan payı altyapıyla ilgili. Bizim için hayati olan eğitim, sağlık ve altyapı gibi alanlar öncelikli projeler arasında. Projelerin toplam parasal değeri 16 milyar dolar. Türk firmalarına güveniyoruz, bel bağlıyoruz diyebilirim. Türk firmalarının bizimle gerçek bir ortak olmalarını bekliyoruz. Projeleri yapıp gitmelerini değil, gerçek bir ortak olarak kalkınma projelerinde çalışmalarını istiyoruz. Türk firmaları onlarca yıldır işlerini en iyi şekilde yapmışlardır. Çok iyi bir imajları olduğunu da söyleyebilirim. Türk firmalarının Libya’daki kalkınma projelerindeki oranlarına bakılırsa, bu projelerin yüzde 20’sini üstlendiler, buna aslan payı diyebiliriz” açıklamasında bulundu.

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YARIM PROJELER 19 MİLYAR DOLAR

Mithat Yenigün

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, Libya’da Türk inşaat sektörünün 1972’de yurt dışına ilk çıktığı pazar olduğunu hatırlattı. Yenigün, söz konusu ülkede yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle işlerin zaman zaman kesintiye uğramasına karşın Libya’nın halen yüzde 7,2’lik payla sektörün en çok iş üstlendiği 3’üncü ülke konumunda olduğu bilgisini verdi. 100’ü aşkın firmanın, Libya’daki yarım kalmış proje tutarının 19 milyar dolar olduğunu aktaran Yenigün, “Tahsil edilmemiş alacaklar yaklaşık 1 milyar dolar, devam eden işlere ait avans ve kesin teminat tutarı 1,7 milyar dolar, tahmini ekipman zararlar toplamı ise 1,3 milyar dolar civarında” diye konuştu.

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