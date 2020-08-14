Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Libyayla inşaatta anlaşma sağlandı 16 milyarlık altyapı işi Türklerin
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Libya’yla inşaatta anlaşma sağlandı: 16 milyarlık altyapı işi Türkler’in

Türkiye ve Libya arasında yarım kalan müteahhitlik projelerinin devamını sağlamak amacıyla mutabakat zaptı imzalandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Libya’daki hacmimiz 28,6 milyar dolara ulaştı” dedi. Libya Planlama Bakanı Taher Jehaimi ise, "Türk firmalarına güveniyoruz, bel bağlıyoruz diyebilirim. 184 proje başlatacağız. Projelerin toplam parasal değeri 16 milyar dolar" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Taher Jehaimi ve Ruhsar Pekcan
Taher Jehaimi ve Ruhsar Pekcan

Türkiye ve Libya arasında Türk firmaların Libya'da yürüttüğü projelerde yaşanan sıkıntıların çözümü ve yarım kalan müteahhitlik projelerinin devamını sağlamak amacıyla mutabakat zaptı imzalandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Libya Planlama Bakanı Taher Jehaimi, heyetler arası görüşmelerin ardından mutabakat zaptına imza attı.

ANLAŞMA KILAVUZ OLACAK

Yakın geçmişte Türk firmalarınca Libya'da üstlenilen bazı müteahhitlik projelerinin yarıda kaldığını, söz konusu projelerin tamamlanmasıyla ilgili belirsizlikler oluştuğunu, bazı firmaların alacaklarını tahsil edemediğini anlatan Pekcan, şöyle konuştu: "Geçmişte yarıda kalan proje ve alacak sorunlarının çözümü ve gelecekte yeni projelerin ve yatırımların gerçekleştirilmesi için çok kapsamlı, güzel bir çalışma yaptık. İmzaladığımız belge firmalarımız ve Libyalı işveren idareler arasında yapılacak ikili görüşmelerin çözüm üretecek biçimde sonuçlanması için yol gösterici bir kılavuz belge olma niteliğindedir."

Libya'da dikkat çeken görüntü: TSK'ya ait fırkateyn El Khums limanı yakınlarında görüntülendi
DÜNYA
Libya'da dikkat çeken görüntü: TSK'ya ait fırkateyn El Khums limanı yakınlarında görüntülendi

TÜRK MÜTEAHHİT 127 ÜLKEDE VAR

Libya'nın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni projelere başlamalarının bu ülkedeki istikrar ve gelişme sürecini destekleyeceğini vurgulayan Bakan Pekcan, "Libya, ülkemizin ilk yurt dışı projelerini üstlenmiş olduğu ülkedir. Bugün Türk müteahhit firmaları dünyanın her yerinde 10 bini aşkın projede, 127 ülkede 407 milyar dolarlık proje üstlenmiş bulunmaktadır ama ilk bu Libya ile başlamıştır. Libya'daki toplam proje hacmimiz de 28,6 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır. İnşallah bundan böyle de artarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Darbeci Sisi’den Hafter’e S-300
GÜNDEM
Darbeci Sisi’den Hafter’e S-300

LİBYA’DAN DAVET

  • Türk müteahhitlere özel çağrıda bulunarak Libya’ya davet eden Libya Planlama Bakanı Taher Jehaimi ise, “184 proje başlatacağız. Neredeyse aslan payı altyapıyla ilgili. Bizim için hayati olan eğitim, sağlık ve altyapı gibi alanlar öncelikli projeler arasında. Projelerin toplam parasal değeri 16 milyar dolar. Türk firmalarına güveniyoruz, bel bağlıyoruz diyebilirim. Türk firmalarının bizimle gerçek bir ortak olmalarını bekliyoruz. Projeleri yapıp gitmelerini değil, gerçek bir ortak olarak kalkınma projelerinde çalışmalarını istiyoruz. Türk firmaları onlarca yıldır işlerini en iyi şekilde yapmışlardır. Çok iyi bir imajları olduğunu da söyleyebilirim. Türk firmalarının Libya’daki kalkınma projelerindeki oranlarına bakılırsa, bu projelerin yüzde 20’sini üstlendiler, buna aslan payı diyebiliriz” açıklamasında bulundu.

Libya çölleri Mısır’ı yutar
DÜNYA
Libya çölleri Mısır’ı yutar

YARIM PROJELER 19 MİLYAR DOLAR

Mithat Yenigün

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, Libya’da Türk inşaat sektörünün 1972’de yurt dışına ilk çıktığı pazar olduğunu hatırlattı. Yenigün, söz konusu ülkede yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle işlerin zaman zaman kesintiye uğramasına karşın Libya’nın halen yüzde 7,2’lik payla sektörün en çok iş üstlendiği 3’üncü ülke konumunda olduğu bilgisini verdi. 100’ü aşkın firmanın, Libya’daki yarım kalmış proje tutarının 19 milyar dolar olduğunu aktaran Yenigün, “Tahsil edilmemiş alacaklar yaklaşık 1 milyar dolar, devam eden işlere ait avans ve kesin teminat tutarı 1,7 milyar dolar, tahmini ekipman zararlar toplamı ise 1,3 milyar dolar civarında” diye konuştu.

Mısır ordusunun Libya'yı işgali Sisi'nin sonunu getirebilir
OYNAT 03:15
Mısır ordusunun Libya'yı işgali Sisi'nin sonunu getirebilir
Türkiye'nin verdiği askeri desteğin ardından Libya'da savaşın dengesinin değişmesi Hafter destekçisi ülkelerin planlarını alt üst etti. Libya konusunun özellikle Türkiye, ABD ve Rusya arasında bir konu haline gelmesi Mısır'daki darbeci Sisi yönetimini oldukça rahatsız ediyor. Sirte ve Cufra'yı kırmızı çizgi ilan eden Mısır yönetimi gerçekten Libya'ya askeri bir müdahalede bulunabilir mi? Yeni Şafak Editörü Hasan Hız sürecin perde arkasını anlattı:
Abone Ol Google News
Bedelini ağır ödersiniz

Bedelini ağır ödersiniz

​Oruç Reis'i tehdit eden Yunanistan'a ilk cevap verildi.
Atina tahrik ediyor

Atina tahrik ediyor

​Türk köyüne asker göndererek gözdağı veriyorlar.
Bana yalansöyletmek istediler

Bana yalan
söyletmek istediler

Muharrem İnce, CHP yönetimini topa tuttu.
Kampta PKK terörü

Kampta PKK terörü

Sekiz çocuk açlık ve susuzluktan yaşamını yitirdi.
Filistin’i bu kez açıktan sattı

Filistin’i bu kez açıktan sattı

​İsrail-BAE artık iki millet tek devlet.
Beni 2 yıldır yok etmeye çalışıyorlar

Beni 2 yıldır yok etmeye çalışıyorlar

​Arsenal kulübü Müslümanları umursamadı.
Yalnız değilsiniz

Yalnız değilsiniz

Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın yanındayız.
PKK'lıları hâlâ<br>ABD eğitiyor

PKK'lıları hâlâ
ABD eğitiyor

​Barış Pınarı Harekatı, PKK'da derin çatlağa yol açtı.

Salgında<br>korkutan sayılar

Salgında
korkutan sayılar

​Dünya genelinde salgın etkisini sürdürüyor.
İzmir'de<br>korkutan yangın

İzmir'de
korkutan yangın

​Tedbir amaçlı 4 site boşaltıldı.
On altı üniversiteye <br>rektör ataması

On altı üniversiteye
rektör ataması

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalı ile yayımlandı.
İsrail-BAE anlaşmasına tepki

İsrail-BAE anlaşmasına tepki

​Filistin Abu Dabi'deki büyükelçisini geri çekti.
İkinci "AKINCI TİHA" göklerde

İkinci "AKINCI TİHA" göklerde

​Uçuş testini başarıyla tamamladı.
Meteoroloji uyardı

Meteoroloji uyardı

​Gök gürültülü sağanak bekleniyor.
İlerlemeye <br>devam ediyor

İlerlemeye
devam ediyor

Oruç Reis'e ait yeni görüntüler paylaşıldı.
Yükseliş süreklilik kazandı

Yükseliş süreklilik kazandı

​Bakan Koca, son 24 saati açıklayıp uyardı!

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.