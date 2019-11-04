Lidya Grup, kendi markası 'SUTEC' ile başarısını taçlandırıyor

Dijital baskı sektörünün lideri Lidya Grup, kendi markası “SUTEC” i pazara sundu. Sektörde 20 yılı aşkın süredir elde ettiği bilgi birikimi ve tecrübesiyle sektöre yeni bir nefes getirecek konfigürasyonunu kendisinin oluşturduğu ve kendisine ait SUTEC markası ile dijital baskı makinesini pazara sundu.

Dijitalleşme ve kişiselleşmeyle birlikte pazarda oluşan talepleri yakından izleyen Lidya Grup, ilk olarak ülke genelindeki binlerce copy shop’ları bir üst seğmende taşımayı hazırlanıyor. Piyasanın promosyon talepleri doğrultusunda ve copy shop’ların ihtiyaçları göz önüne alınarak, tasarlanıp üretilen SUTEC dijital baskı makineleri sayesinde, 10 cm kalınlığa kadar ahşap, cam, metal, plastik gibi birçok farklı malzemenin üzerine baskı yapılmasına imkan sağlanıyor. Lidya Grup kendi satış ağı, 5 bölgesi ve 18 bayisi ile ülkemiz genelinde SUTEC markası ile copy shop’lar ve reklam sektörüne hizmet vermeye başladı.

SUTEC, copy shop’lar ve reklamcıların faaliyet alanları ve iş kalitelerine katkı sağlayacak

Dijitalleşme ve kişiselleşmeyle birlikte, her sektörde olduğu gibi baskı sektöründe de değişimin ve dönüşüm yaşadığını kaydeden Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz, şunları söyledi:

“Dijitalleşme ve kişiselleşme ile birlikte kurumların ve bireysel tüketicilerin, promosyon talepleri çok yönlü olmaya başladı. Bundan 20 yıl önce sadece kağıt ve türevlerine yüksek sayılarda baskı yapılıyordu. Bugün ise dijital baskı makineleri sayesinde, ahşaptan plastiğe, camdan metale kadar 10 cm kalınlığındaki birçok farklı malzemeye baskı yapılabiliyor. Yine, dijitalleşmenin sunduğu imkanlar sayesinde, bireylerin kendisine özel baskı ürünlerini talep etmesiyle birlikte, baskı sektöründe yeni iş alanları da doğmaya başlamıştır. Bireyler kullandıkları cep telefonu kapağı veya çakmağındaki tasarımdan, çocuk odalarındaki duvar kağıdının tasarıma kadar, hemen hemen birçok alanda tamamen kişiye özel baskıları tercih etmektedirler. Özetle, bireylerin ve kurumların, kişiye veya firmaya özel baskı taleplerindeki artışı, katlanarak devam edecektir. Biz de, piyasanın bu konuda taleplerini göz önüne alarak ve tamamen müşteriye dönük olarak, firmamızın kendi markası SUTEC dijital baskı makinelerini pazara sunduk. Lidya Grup’un gücü ve güvencesi altında, satış öncesi ve satış sonrası hizmetlerin sunulması, yatırım maliyetinin ekonomik olması ve baskı kalitesindeki üstünlüğü ile eşsiz olan SUTEC markamıza, ilk günden itibaren beklentilerimizin çok üzerinde bir talep alıyoruz. Copy shop’ların müşterilerine verdiği hizmet kalitesini ve karlılığını artıracak olan SUTEC dijital baskı makineleri, copy shop’lar ve reklamcılar için faaliyet alanları ile iş kalitelerine önemli katkılar sağlayacak ve çözüm noktası olacaktır” dedi.

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Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz açıklamada bulundu.

SUTEC dijital baskı makineleri, FESPA Eurasia’da görücüye çıkıyor

SUTEC dijital baskı makineleri, FESPA Eurasia 2019’da görücüye çıkıyor. İstanbul Fuar Merkezi (İFM)’de, 5- 8 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan fuarda, Lidya Grup salon 10 stant C40 ve D40’da, müşterilerini ve fuar ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Fuar sırasında SUTEC markasına yoğun talep beklediklerini anlatan Bekir Öz, konuşmasına şöyle devam etti:

“Uzun yıllardır sektörümüze hizmet veriyoruz ve müşterilerimizin beklentilerini, pazarın beklentilerini, dünyadaki gelişmeleri ve trendleri yakından takip ediyoruz. Elde ettiğimiz ve gözlemlediğimiz veriye, sahip olduğumuz bilgi birikimi ve tecrübemizi ekleyerek ve pazarın ihtiyaçları doğrultusunda, bu yılın başında kendi markamız ile özel tasarlanan ürüne sahip olma çalışmalarına başladık. Markamızın makine ömrünün uzun, kalite normlarının yüksek olması ve kolay sahip olunabilmesi gibi parametrelere, Lidya Grup’un gücü ve güvencesini de ekleyerek pazara çıkardık. Aynı zamanda, daha öncesinde düşük kalitedeki makineler ile teknoloji çöplüğüne dönen copy shop işletmelerini, bir üst seğmende taşıyarak, hem müşterilerine kaliteli hizmet vermelerinin, hem karlılıklarını artırmalarının önünü de açmış olabileceğiz. Özetle, markamız SUTEC’in sektörümüze geniş çaplı ilk tanıtımını FESPA Eurasia 2019 Fuarı’nda yapıyoruz. Fuarda standımızı ziyaret eden müşterilerimizin ve özellikle copy shop firmalarının, hemen hemen hepsinin SUTEC’e yoğun bir talep göstereceğini öngörüyoruz” diye konuştu.