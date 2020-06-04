Lisanslı depoculukta kapasite katlanacak: Tarıma destek giderek ivme kazanıyor

Pakdemirli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı oda ve borsa başkanlarıyla video konferans ile biraraya geldi. Koronavirüs salgını sürecinde lisanslı depoculuğun öneminin bir daha hissedildiğinin altını çizen Pakdemirli, bu süreçte köy nüfuslarının da ikiye katlandığını söyledi.

Lisanslı depoculuğun öneminin salgın süresinde daha iyi anlaşıldığını aktaran Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Hedefimiz 2023’te 140 lisanslı depo işletmesi ile kapasiteyi 8-10 milyon tona çıkarmak” dedi.

TARIMA DESTEK İVME KAZANDI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile verilen desteklerle tarımsal üretimdeki artışın büyük ivme kazandığına da işaret eden Bekir Pakdemirli, şunları söyledi: “Son 18 yılda, 310 milyar lira tarımsal destek verdik. Tarımsal hasılamızı 7,5 kat arttırarak 275 milyar liraya çıkardık. Tohumluk üretimimizi 8 kat, tohumluk ihracatımızı 10 kat arttırdık. Bugün ülkemiz tarımsal gayri safi milli hasılası açısından Hollanda, İspanya Fransa gibi tüm Avrupa ülkelerini geride bırakarak 48 milyar dolarlık tarımsal hasılayla Avrupa’da lider konumuna gelmiştir. 2018 yılında çiftçimize 14,5 milyar lira tarımsal destek veriyorken, 2019’da bunu 16,1 milyar liraya, 2020’de 22 milyar liraya çıkardık.”

DİTAP’IN CİROSU ARTIYOR

Dijital Tarım Pazarının (DİTAP) ülke için büyük fırsat olduğunu belirten Pakdemirli, çalışmalarla DİTAP’da ciro miktarının her geçen gün yükseldiğini kaydetti. Pakdemirli, bankaların sisteme katılımıyla ilgili, bazı özel bankalarla tanıtım toplantıları gerçekleştirdiklerini de aktardı.