Lisansüstü programlara öğrenci alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarına 2021-2022 öğretim yılı bahar yarıyılında ve Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programlarına 2021-2022 öğretim yılı II. döneminde alınacak öğrenciler için başvuru koşulları, kontenjanlar ve ön kayıt tarihleri http://fbe.gsu.edu.tr ve http://sbe.gsu.edu.tr web sayfalarında yayımlanmıştır.
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