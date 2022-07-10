Lisansüstü programlara öğrenci alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi “Genel Öğrenci İlanı” kapsamında öğrenci alınacaktır. Adayların Kayseri Üniversitesi ve Enstitümüzün WEB sayfalarında belirtilen tarihler arasında belirtilen başvuru sekmesinden başvurmaları gerekmektedir.
Enstitümüze öğrenci kabul edecek anabilim dalları, kontenjanları, başvuru ve kesin kayıt şartları Kayseri Üniversitesi (http://www.kayseri.edu.tr ) WEB sayfasından öğrenilebilir.