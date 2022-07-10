Ekonomi Lisansüstü programlara öğrenci alınacak
BASIN İLAN

Lisansüstü programlara öğrenci alınacak

Kayseri Üniversitesi, Lisansüstü programlarına öğrenci alımı yapacağını duyurdu. Üniversite, alımları web sayfasından yayınladığını bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Lisansüstü programlara öğrenci alınacak
Kayseri Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi “Genel Öğrenci İlanı” kapsamında öğrenci alınacaktır. Adayların Kayseri Üniversitesi ve Enstitümüzün WEB sayfalarında belirtilen tarihler arasında belirtilen başvuru sekmesinden başvurmaları gerekmektedir.

Enstitümüze öğrenci kabul edecek anabilim dalları, kontenjanları, başvuru ve kesin kayıt şartları Kayseri Üniversitesi (http://www.kayseri.edu.tr ) WEB sayfasından öğrenilebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Yurtta sağanak etkili oluyor

Yurtta sağanak etkili oluyor

​Sokaklar göle döndü: Bir kişi yaşamını yitirdi.
Şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Şimşekler geceyi gündüze çevirdi

İstanbul'da sağanak yağmur gece boyunca etkili oldu.
Esenyurt göle döndü

​Taşan dere nedeniyle çok sayıda kişi mahsur kaldı.
İstanbul yağmura teslim

İstanbul yağmura teslim

Ev ve iş yerlerini su bastı: Bir eve yıldırım düştü.
Tabip Odası 'şiddet' kadar sorun

Tabip Odası 'şiddet' kadar sorun

​Doktorlar çözülmesi gereken sorunlarını sıralarken TTB'nin adını da anıyor.
Tabipler Birliği kapatılmalı

Tabipler Birliği kapatılmalı

​"Doktor kılıklı anarşist ruhlu insanlardan mesleği kurtarmak lazım."
F-16'ları Türkiye'ye vermeyin

F-16'ları Türkiye'ye vermeyin

​FETÖ'cü vekiller Biden'a mektup yazdı.
Boris köyümüzü iyi temsil ediyordu!

Boris köyümüzü iyi temsil ediyordu!

​Çankırılı hemşehrileri Boris Johnson'un istifasına üzüldü.
Harekat sinyali

Harekat sinyali

Suriye'den taciz saldırıları son dönem arttı.
Hacı oldular

Hacı oldular

​1 milyondan fazla hacı adayı Ziyaret Tavafı'nın ardından hacı oldu.
Kahvaltıda kavurma mideyi yorar

Kahvaltıda kavurma mideyi yorar

​Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenmeye dikkat.
Hatırlatma dozunu ihmal etmeyin

Hatırlatma dozunu ihmal etmeyin

​Doktorlardan tedbir çağrısı.
Bayram coşkusu camilerden taştı

Bayram coşkusu camilerden taştı

​Milyonlarca Müslüman bayram namazı için camilere akın etti.
Darbenin başarısız olacağını hemen anladım

Darbenin başarısız olacağını hemen anladım

​Abdülcemil Kırımoğlu: Halk sokağa çıktıktan sonra rahatladım.
'Kurban Bayramınız mübarek olsun'

'Kurban Bayramınız mübarek olsun'

​Zelenskiy'den Türkçe paylaşım.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.