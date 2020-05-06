Litvanya'ya yerli ve milli solunum cihazı ihracatı: Tanesi 17 bin 500 dolardan 20 tane satıldı

Türkiye, koronavirüs ile yürüttüğü amansız mücadele önemli başarı kaydetti. Kovid-19 salgını nedeniyle önem kazanan yoğun bakım solunum cihazları konusunda çalışma başlatan Türkiye yerli ve milli solunum cihazını geliştirmeyi başardı.

Arçelik, Biyovent, Aselsan ve Baykar mühendislerince yoğun mesai yapılarak üretilen solunum cihazlarına birçok ülkeden de talep geldi.

delfi.lt sitesinde yer alan habere göre yerli ve milli solunum cihazları, tanesi 17 bin 500 dolardan 20 adet Litvanya'ya satıldı.

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BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ'NDE TANITILDI

Biosys önderliğinde Baykar Makine, Arçelik ve ASELSAN'ın desteğiyle seri üretimine başlanan yerli solunum cihazı Biyovent banttan indi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk etabının açılışı gerçekleştirilen Başakşehir Şehir Hastanesi'nde yerini aldı.

Yerli solunum cihazı Biyovent (ventilatör), temiz havayı ve oksijeni akciğerlerin içine taşıyarak, fiziksel olarak nefes alamayan veya yetersiz nefes alan bir hastaların solunum yapabilmesi için üretilen mekanik ventilasyon sağlayan bir makinedir.

İlk etapta 100 adet üretilen yerli ve milli solunum cihazı sayısının, mayıs sonuna kadar 5 bin adeti bulacağı kaydedildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Koronavirüs salgını pek çok gelişmiş ülkeyi aciz bırakırken, Türkiye ayaklarının üzerinde dimdik duruyor" açıklamalarıyla gelinen mesafe hakkında bilgilendirmede bulundu.

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BİYOVENT’İN ÖZELLİKLERİ

Biosys tarafınan üretilen yerli ve milli solunum cihazı Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör Cihazı, tümüyle milli imkanlarla tasarlandı ve imal edildi. 5 yıllık AR-GE çalışması sonucu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Bilkent Üniversitesi CYBERPARK destekleriyle üretilen cihaz, şu özellikleri taşıyor:

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Milisaniyeler içerisinde tepki verir.

Nasal Cpap ve Yüksek Akış Oksijen terapisi (HFOT) modlarına sahip.

Entegre nebülizör sistemine sahip.

Hasta durumunu operatöre daha anlamlı sunmak için Biyovent anlık ölçüm değerlerini grafiksel olarak gösterir.

Basınç-Zaman, Hacim-Zaman, Akış-Zaman; Döngüler: Basınç Hacim, Basınç-Akış ve Akış-Hacim Grafikleri

Akıllı Solunum İzleme (Smart Lung View/Ventilation Cockpit) özelliği ile kullanıcıya akciğer dinamik durumunu gösterir.

Grafik durdurma özelliği ile grafik ve döngüleri dondurarak kullanıcıya analiz imkanı sunar.

FOTOĞRAF 9 Yerli yoğun bakım solunum cihazının ilk testlerini yapan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Kultufan Turan, tarihi başarının önemini anlattı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarındaki ağır vakalarda ciddi solunum yetmezliği geliştiğini belirten Turan, Gelişen solunum yetmezliğinde, solunum iş yükünü hastalar kaldıramadığı için buna dışarıdan bir destek gerekiyor. O yüzden de solunum cihazları bu hastalıkla mücadelede oldukça önemli. dedi. Türkiye'nin envanterinde yeterli sayıda yoğun bakım solunum cihazı olduğunu ifade eden Turan, şöyle konuştu: Gerçekten üst düzey sağlık hizmeti veren kurumlarımız var ve bunlarda da yeterli solunum cihazı mevcut. Bu anlamda dünyadan farklıyız. Beraberinde bizim yerli olarak ürettiğimiz mekanik ventilatörümüzün (solunum cihazı) dışarıdan ithal edilen ventilatörlerle yarışabildiğini, hatta daha iyi olabildiğini gördük. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde, Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys tarafından geliştirilen cihazın, ithal edilen solunum cihazlarına göre maliyet açısından çok daha avantajlı fiyatlarla üretildiğini hatırlatan Turan, Ülkemizde ürettiğimiz cihazın maliyet anlamında çok daha düşük olduğunu ama ülkeye de çok katkı sağlayacağını görüyoruz. Maliyeti düşük ama etkinliği en az dışarıdakiler kadar olan ve hatta onlardan daha iyi bir mekanik ventilatör cihazı üretmenin oldukça önem taşıdığını düşünüyorum. Bu mekanik ventilatörler ile diğer ventilatörler arasında herhangi bir fark yok. Hatta bizim ventilatörümüzdeki birtakım ek yazılımlarla çok daha üst düzey hale gelebilecek bir solunum destek cihazına sahibiz. değerlendirmesinde bulundu. Üretim sürecinde Türk mühendislerine ve Türk hekimlerine önemli görevler düştüğünü vurgulayan Turan, Biz bu cihazı daha güzel hale getirebilmek için pek çok test gerçekleştirdik. Açıkçası, çok başarılı mühendislerimiz, çok başarılı hekimlerimiz var. Bu gruplar bir araya geldiklerinde işe yarayacak, çok ciddi ve güzel bir ventilatör üretebildiğimizi gördük. Bu test sürecinde her türlü testleri gerçekleştirdik. ifadelerini kullandı. Hasta ile ventilatör arasında uyumu sağlayabilecek tüm kritik noktalarda testler yapıldığı bilgisini veren Turan, şunları kaydetti: Bizim gördüğümüz en önemli şey, hasta-ventilatör uyumu gerçekten mükemmel. Beraberinde pek çok farklı tedaviyi, oksijen tedavi seçeneklerini sunabilen bir ventilatör, o yüzden de yurt dışında üretilenlerden biraz daha iyi olabileceğini gördüğümüz kısımları var. Yerli ventilatörümüzü ilk defa bir hastamıza bağladığımız zaman bizim için tarihi bir andı ve cihazın ne kadar başarılı olduğunu gördük. Bu da tabi gurur verici bir tabloydu. Yerli yoğun bakım solunum cihazı muadillerinden üstün: İlk kullanımda doktorlardan tam not Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde, Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys tarafından geliştirilen ve testlerden başarıyla geçtikten sonra hastanedeki ilk kullanımlarında hekimlerden tam not alan yerli yoğun bakım solunum cihazının, yurt dışından ithal edilen muadillerinden de üstünlüklerinin bulunduğu görüldü.

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FOTOĞRAF 7 Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır'ın gündem olan bu fotoğraf ile alakalı yaptığı paylaşım zincirinde şu ifadeler yer aldı, Dün bu fotoğraf çokça paylaşıldı. Bu zor günlerde ülkemize moral oldu. Özgüvenimizi tazeledi. Fotoğrafta görünen ise aslında yoğun bakım solunum cihazlarından daha fazlasıydı.Sizinle bu fotoğrafın hikayesini paylaşmak isterim. Türkiye’de, son 18 yılda ar-ge ve girişim ekosistemi kuruldu. Bugün 80’den fazla teknoparkta 5.000’den fazla girişimimiz var. Elektronik mühendisi Cemal Erdoğan’ın girişimi BİOSYS bunlardan biri. Projeye hekim ağabeyi Murat Erdoğan da destek olageldi. İnterdisipliner işbirliği! Projede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim, Tubitak, Kosgeb ve Teknopark desteklerinden yararlandılar. Yani son 18 yılda katlanarak artan kamu ar-ge destekleriyle bir yüksek teknoloji ürünü daha ortaya çıkmış oldu. 12 cihazı üretip Ankara’da bir özel hastaneye kurmayı başardılar. Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Bakanımız Mustafa Varank öncülüğünde dezenfektan üretiminden aşı-ilaç projelerine kadar her alanda yerli kabiliyetleri harekete geçirmeye çalıştık. Tüm dünyanın gündemine giren solunum cihazları da bunlardan biriydi. Teknoloji girişimi BİOSYS’in ürününü tanıyorduk. Harika bir üründü. Fakat seri üretim için kapsamlı bir işbirliği yapılmalıydı. Cihazın ithalatı mümkün olmayan parçaları yerlileşmeli, yazılımı geliştirilmeli, donanımları kalifiye edilmeliydi. Mükemmel olmalıydı. Bu noktada Selçuk Bayraktar’ın öncülüğünde BAYKAR A.Ş. ve ASELSAN devreye girdi. Savunma sanayinin belki en iyi mühendisleri bu iş için gece gündüz çalıştı. Seri üretim görevini Arçelik üstlendi. Türkiye sanayinin ar-ge ve üretim kabiliyeti harekete geçmiş oldu. Cumhurbaşkanı’mız projeye ve Türkiye’nin mühendislerine güvenmişti. Sağlık Bakanı’mız 5.000 cihazın alımına karar vermişti. 1.150 solunum cihazı da başlatılan kampanya ile 6 firma tarafından devlete bağışlanacaktı. İşte bu; dört hafta süren bu milli seferberliğin fotoğrafıydı. O fotoğrafın hikayesi: Aslında yoğun bakım solunum cihazlarından daha fazlasıydı Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, dün tüm Türkiye'nin gündemine oturan yerli yoğun bakım solunum cihazlarımızla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Her yerde paylaşılan yerli solunum cihazlarıyla ilgili ikon haline gelen fotoğraf hakkında "fotoğrafta görünen yoğun bakım solunum cihazlarından daha fazlasıydı" diyen Kacır, fotoğrafın hikayesini anlattı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 9 Koronovirüsün sebep olduğu solunum yolları rahatsızlığının ileri safhasında solunum cihazı ihtiyacı artıyor. Türkiye'de bu cihazların üretimi konusunda yola çıkan Biosys girişimi TÜBİTAK ve ASELSAN destekli üretime Bilkent Cyberpark'ta devam ediyor. BİOSYS Biyomedikal alanında uzman mühendis ve doktorlarla yaptığı 5 yıllık Ar-Ge çalışmaları sonucunda ileri düzey ilk yerli mekanik ventilatörü üretti. Yaşamsal fonksiyonları destekleyen en önemli cihazlardan olan ventilatör, hastanın solunum yollarına kontrol edilebilir şekilde gaz akışı ile solunum desteği sağlıyor. YERLİ SOLUNUM CİHAZINA DESTEK BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli medikal solunum cihazı üretimini desteklediklerini belirterek, Biosys firmasına hızlı üretim için destek olmaya ve 250 cihaz siparişi vermeye karar verdik ifadesini kullandı. Bayraktar şöyle devam etti: Şu anda tüm dünya ülkeleri solunum cihazı eksikliğini gidermek için gelişmiş bir cihaz olan medikal ventilatör üretimlerinin peşine düştü. Son dönemde Türkiye'de uygulanan Ar-Ge politikaları ve destekleri sayesinde ortaya çıkan teknoloji girişimi firması Biosys'in geliştirdiği yerli yoğun bakım ventilatörleri pilot düzeyde üretildi ve ülkemizde başarıyla kullanılıyor. Bu cihazları, gerekmesi halinde Türkiye'de kullanılmak ya da ihtiyaç sahibi dost ve kardeş ülkelere gönderilmek üzere devletimizin ilgili kurumlarına hediye edeceğiz. Tüm Teknofest paydaşlarımızı ve diğer katkı vermek isteyenleri, imkanları dahilinde bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Hep birlikte başaracağız. ASELSAN DA SİPARİŞ VERDİ Aselsan CEO'su Haluk Görgün ise, sağlık ekipman ve malzeme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Tüm dünyanın solunum ihtiyacını karşılamak için medikal ventiletör üretimi için çalıştığını dile getiren Görgün, Yerli şirket Biosys tarafından bu cihazlar geliştirildi, pilot üretime başladı. Biz de Bayraktar'ın başlattığı yerlilik adımına katılıp, Aselsan olarak 250 adet yerli solunum cihazı siparişi ile destek veriyoruz dedi. BİYOVENT Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör Cihazı tümüyle milli imkanlarla tasarlandı ve imal edildi. Biyovent 5 yıllık AR-GE çalışması sonucu, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Bilkent Üniversitesi Cyberpark destekleriyle üretildi. 5 yıllık tasarım, üretim ve test süreci savunma sanayinden mühendisler ve ileri solunum fizyolojisi bilen doktorların ortaklaşa çalışması ile başarıyla sonuçlandı. Yoğun bakım ve reanimasyon birimleri için tasarlandı ve üretildi. ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ: • Modern ve ergonomik çizgiler • Kullanıcı dostu arayüz • Mükemmeleştirilmiş performans • Geleneksel ve yenilikçi çalışma modları • Neonetal, pediatrik ve yetişkin hasta uyumlu • Ekonomik sarf malzeme ve bakım Ergonomik Tasarım • Şık ve modern çizgilere sahip tasarım, • 180° döndürülebilir, 15 inç, yüksek çözünürlüklü, full dokunmatik ekran, • Dokunmatik hızlı erişim tuşları, • Ayaklarından ayrılabilir üst gövde, • Kolay kullanımlı ekspirasyon valfi, • Koruyucu ve tutucu taşıma kolları, • Darbe emilimi artırılmış tekerler, 2 Adet Teker Kilit Sistemi Koronavirüsün tedavisinde en kritik cihaz: Yerli 'solunum cihazı' için sipariş yağıyor Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte sağlık ekipmanlarının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Şu anda tüm dünya ülkeleri, virüs bulaşanların tedavisinde çok kritik öneme sahip solunum cihazı eksikliğini gidermek için ve gelişmiş bir cihaz olan medikal ventilatör üretimlerinin peşine düştü. Türkiye'de de pilot düzeyde üretilen ve başarıyla kullanılan yerli yoğun bakım ventilatörlerini seri şekilde üretilmesi için harekete geçildi. Türkiye'de uygulanan Ar-Ge politikaları ile ortaya çıkan teknoloji girişimi firması BİOSYS'in geliştirdiği yerli yoğun bakım ventilatörleri pilot düzeyde üretildi ve ülkemizde başarıyla kullanılıyor. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, cihazın daha fazla üretilmesi için harekete geçmesi için bir kampanya başlattı ve 250 adet sipariş verdi. Ardından ASELSAN Genel Müdürü Haluk Güngör de yerli cihazın üretimi için sipariş verdi.



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