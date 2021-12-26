Lojistiğin yıldız ülkesi Türkiye: 3 milyon ton yük taşındı

Türkiye’nin hava, kara ve deniz yolları pandemiye aldırmadan artan bir yük trafiğine sahne oldu. Hava ulaşımında son yıllarda mega projelerle adından söz ettiren Türkiye, hava yolu yük taşımacılığında da önemli mesafe kat etti.

Son 11 ayda havalimanları yük kargo, posta ve bagaj trafiğinde iç hatlarda 647 bin 921 ton, dış hatlarda 2 milyon 442 bin 603 ton yük taşındı. Toplamda ise rakam 3 milyon 090 bin 523 tona ulaştı.

KARAYOLLARI ARI GİBİ

Türkiye karayolu taşımacılığında önemli bir ivme yakaladı. Uluslararası alanda 21 farklı ülkeden toplam geçiş belgesi sayısı rekor kırarak 1 milyon 500 bine çıktı. Ulaştırma Bakanlığı, “Genel olarak yıllık 1 milyon 200 bin -1 milyon 300 bin arası uluslararası taşıma yapılırken, bu yıl taşıma sayısının 1 milyon 500 bin seviyesine ulaşması hedefleniyor” bilgisi paylaştı.

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TÜRK BAYRAKLI GEMİ SAYISI ARTTI

Yük taşımacılığında limanlar da performansını bu yıl artırdı. Dış ticarette meydana gelen artışa paralel olarak deniz ticareti arttı. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 11 milyon 344 bin 745 TEU oldu.

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Limanlarda işlem yapan gemi sayısı ise yüzde 5,6 artarak 47 bine yaklaştı. Elleçleme yapılan Türk bayraklı gemi ve yük sayısı da bu dönemde artış gösterdi. Bu yılın ilk 11 ayında 477.5 milyon ton yükün 87.3 milyon tonu Türk bayraklı gemilerde gerçekleştirildi.

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