Lokanta, büfe, plaj işletmeciliği ile dalış eğitim ve işletmeler yapım onarım karşılığında 20 yıllığına kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35(a)’nci maddesi, Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği’nin 29(a)’uncu maddesi ve Hazine Taşınmazların İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin 28’nci maddesi uyarınca 878.567,55 TL (sekizyüzyetmişsekizbinbeşyüzaltmışyedi Türk Lirası Ellibeş Kuruş) bir yıllık muhammen bedel üzerinden “Kapalı Teklif” usulü ile 7+13 yıl süreli olarak 10.06.2021 tarihinde Efeler Mahallesi, Aydın Bulvarı, 1416 Sk., No: 37 Efeler/Aydın adresindeki Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Toplantı Salonunda ihale edilecektir.
İhale 10 Haziran'da yapılacaktır.