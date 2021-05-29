Ekonomi Lokanta, büfe, plaj işletmeciliği ile dalış eğitim ve işletmeler yapım onarım karşılığında 20 yıllığına kiraya verilecek
BASIN İLAN

Lokanta, büfe, plaj işletmeciliği ile dalış eğitim ve işletmeler yapım onarım karşılığında 20 yıllığına kiraya verilecek

Tarım Ve Oman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü - Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü tarafından Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Zeus Mağarası ve Çevresinde İşletmeci Tarafından Yaptırılacak Büfelerin İşletmeciliği, İçmeler, Aydınlık, Kavaklı burun ve Karasu Koyları GBK Alanlarında İşletmeci Tarafından Bakım-Onarımı Yaptırılacak Kır Lokantası-Büfelerin ve Plajın İşletmeciliği, Dalış Eğitim ve MSS(Motorsuz Su Sporları) Merkezi İşletmeciliği İşi yapım onarım karşılığında 20 yıllığına kiraya verilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lokanta, büfe, plaj işletmeciliği ile dalış eğitim ve işletmeler yapım onarım karşılığında 20 yıllığına kiraya verilecek
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35(a)’nci maddesi, Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği’nin 29(a)’uncu maddesi ve Hazine Taşınmazların İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin 28’nci maddesi uyarınca 878.567,55 TL (sekizyüzyetmişsekizbinbeşyüzaltmışyedi Türk Lirası Ellibeş Kuruş) bir yıllık muhammen bedel üzerinden “Kapalı Teklif” usulü ile 7+13 yıl süreli olarak 10.06.2021 tarihinde Efeler Mahallesi, Aydın Bulvarı, 1416 Sk., No: 37 Efeler/Aydın adresindeki Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Toplantı Salonunda ihale edilecektir.

İhale 10 Haziran'da yapılacaktır.

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