Ekonomi LPGye 22 kuruş zam
TÜRKİYE EKONOMİSİ

LPG'ye 22 kuruş zam

LPG Otogazda bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş zam yapıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
LPGye 22 kuruş zam
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"21/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

LPG Otogazda 22 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."


LPG otogazın litresi Ankara'da 6,17 liraya, İstanbul'da 6,02 liraya, İzmir'de ise 6,03 liraya yükselecek.

Geçen hafta da benzine 37, motorine 41 kuruşluk zam yapılmıştı.

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