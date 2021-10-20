LPG'ye 22 kuruş zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"21/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

LPG Otogazda 22 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."





Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



21/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



LPG Otogazda 22 KRŞ/LT



Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) October 20, 2021

LPG otogazın litresi Ankara'da 6,17 liraya, İstanbul'da 6,02 liraya, İzmir'de ise 6,03 liraya yükselecek.

Geçen hafta da benzine 37, motorine 41 kuruşluk zam yapılmıştı.

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EKONOMİ Motorin ve benzine zam

EKONOMİ Motorine ve benzine zam

EKONOMİ Motorine 23 kuruş zam