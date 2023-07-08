Maaş artışı EYT'liler dahil tüm emeklileri kapsayacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen kanun teklifine eklenen emekli aylığının enflasyon farkı ile birlikte toplam yüzde 25 oranında artırılmasına ilişkin madde kabul edildi. Teklife eklenen maddeler ile Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Düzenleme temmuz ayından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, şunları kaydetti; "Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamadan bir refah payının gelme ihtimalini değerlendirmiştik. Bunun yüzde 25 oranında olduğunu gördük. Mevcut toplu sözleşmenin ve yasanın öngördüğünden bir miktar daha artış yapıldı. SSK ve Bağkur emeklilerinde yüzde 5,23'e yaklaşık tekabül ediyor refah payı anlamında. Memur emeklilerinde ise yüzde 7,45'lik bir artışa tekabül ediyor. Her ne kadar memurlar ile ilgili verilen teklifte yüzde 6,34 yazıyor bunun nedeni yüzde 17,34'ün üzerine yüzde 6,34 yansıyacak. Dolayısıyla bu da memur emeklilerinde yüzde 25'lik artışa tekabül edecek. Orada bir eksiklik yok.