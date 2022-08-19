Maaş promosyonunda rekor kırıldı: Tek seferde 27 bin TL yatırılacak

Yeşilyurt Belediyesinde görev yapan toplam bin 30 personelin maaşlarının yatırılacağı banka ve personele ödenecek promosyon miktarının belirlenmesi amacıyla yapılan ihale tamamlandı.

2022-2027 yıllarını kapsayacak yeni maaş anlaşması sonrasında belediye personellerine tek seferde 27 bin 50 TL. banka promosyonu ödenmesine dair anlaşmada ihale sözleşmesinde yer aldı.

İLK MAAŞTA HESAPLARA YATIRILACAK

Belediye personellerinin yüzünü güldürecek maaş promosyon ihale sürecinin tamamlanmasında büyük bir emek sarf eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, banka promosyonunun ilk maaşta personellerin hesabına yatırılacağının müjdesini verdi.

TEK SEFERDE 27 BİN 50 TL YATIRILACAK

Çınar, “ Her biri bizim ayrı bir değer ve kıymet taşıyan personellerimizi ilgilendiren maaş promosyonu ihalesini sonuçlandırmış olduk. Hizmet-İş ile Bem-Bir Sen işyeri temsilcilerinin de yer aldığı ihale komisyonu, banka temsilcileri ile toplanarak, 2022-2027 yıllarını kapsayacak yeni maaş anlaşması için ihaleyi gerçekleştirdiler. Belediye personeline ekonomik destek sağlamayı hedefleyen anlaşmanın en önemli konusu hiç şüphesiz; personellerimize verilecek olan promosyon bedeli olmuştur. Yapılan ihale neticesinde beş yıllık maaş ihalesini kazanan banka tarafından tek seferde personellerimizin hesabına 27 bin 50 TL. yatırılacaktır. Belediye çalışanlarımız için bu zamana kadar en yüksek promosyon miktarında anlaşma sağlamış olduk. Bütün çalışanlarımıza ve ailelerine hâyırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

REKLAM

FOTOĞRAF 16 Emekli aylıklarına yapılan zammın ardından hesaplardaki maaşları değerlendirmek isteyen bankalar da promosyon için adeta bir yarışa girdi. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için promosyon ödemeleri 8000 liraya kadar dayanırken, sözleşmesi biten emekliler en uygun promosyon şartları için bankaları araştırıyor. Milliyet'te yer alan habere göre; Bankalar emekliler için sağlanan tek tuşla tüm aylığı çekme, mevcut aylık müşterilerine promosyon ve harcama puanları gibi olanaklarla müşteri çekmeye çalışıyor. Emeklilerin aylıklarını kendileri üzerinden almasını isteyen bankalar, emeklilerin aylıklarına oranlı şekilde peşin promosyon ödemesi yapıyor. Nakit ödemelerin yanı sıra puan uygulamaları ve özel kredi faizleriyle de emeklilere bazı olanaklar sağlanıyor. Emekli aylıklarında genellikle üç yıl olarak belirlenen promosyon taahhüdü için sözleşmesi biten emekliler, yeni bankalar için araştırma yaparken, promosyon taahhüdü devam eden emekliler de yeni promosyon fırsatlarından yararlanmak istiyor. Emeklinin “kâr-zarar” hesabı<br><br>T.C. kimlik numarasını gösteren kimlikle en yakın banka şubesine giderek, bankanın internet ve mobil şubesinden veya e-Devlet üzerinden banka değişikliği yapılabiliyor. Emekli aylığı için banka değiştirmenin herhangi bir yaptırımı yok. Ancak aylık alımı için yaptıkları promosyon sözleşmesinin süresi devam eden emekliler, aylıklarını yeni bir bankaya taşımak istediklerinde, promosyon süresi için peşin aldıkları ödemelerin bir kısmını geri ödemek durumunda kalıyor. Örneğin üç yıl için 3 bin lira promosyonu peşin olarak alan bir emekli, bu süre bitmeden banka değiştirmek istediğinde, ortalama olarak bunun bin lirasını geri ödemek durumunda kalıyor. Bu durumdaki kişiler ise geri ödemek zorunda oldukları tutarla, yeni sözleşmeyle alacakları promosyonu karşılaştırıyor. Pek çok durumda, yeni bankaların sağladığı avantajlar, eski promosyondan kalan taahhüt ödemesinin ötesine geçiyor. HANGİ BANKA NE VERİYOR? ING: 3 yıllık aylık taşımama taahhüdü ve başka bir hizmet zorunluluğu olmaksızın ile aylık tutarı 1500 TL’ye kadar olanlar 4.650 TL, bin 500 TL 2 bin 500 TL arasındakiler 5 bin 800 TL, 2 bin 500 TL’nin üzeri aylık alanlar 7 bin TL nakit promosyon alıyor. Ayrıca, bankaya yönlendirilen her emekli için, kişi başına 250 lira olmak üzere, 5 kişiye kadar toplam bin 250 lira fazladan ödeme alınabiliyor. Böylece promosyon miktarı 8 bin 250 liraya ulaşıyor. Aylık almak için bankaya verilen 3 yıllık taahhüdün bozulması halinde, promosyon bedeli, taahhüdün kalan süresi dikkate alınarak kıstelyevme (gün esası) göre geri alınıyor. GARANTİ BBVA: 3 yıllık taahhüt karşılığında bin 500 TL’ye aylık alanlar 4 bin 850 TL, bin 500-2 bin 500 TL arasına 6 bin TL, 2 bin TL ve üstüne 7 bin 250 TL nakit promosyon veriliyor. Banka, paramatiklerde emekliler için hazırlanan özel menüyle, maaşın tamamını tek tuşla ve bozuk paraya kadar çekim olanağı veriyor. Emekliler için yüzde 2,64’ten başlayan faiz oranıyla kredi fırsatı da sağlanıyor. Taahhüdün bozulması halinde nakit promosyon, yine gün esasıyla geri isteniyor.<br><br> YAPI KREDİ: 3 yıllık taahhütle, aylığı 1 bin 499 TL’ye kadar olanlar için 4 bin 850 TL, bin 500 TL-2 bin 499 TL arasına 6 bin TL, 2 bin 500 TL’nin üzeri için 7 bin 250 TL promosyon ödeniyor. 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda 100 TL ek nakit ödül alabiliyor. İlk kez kredi kartı alan veya promosyon tarihinden önceki 3 ay içerisinde mevcut kartları ile hiç harcama yapmamış olan müşteriler; kampanyadan sonra toplam 500 TL harcama sonrasında ek 150 TL nakit promosyon alıyor. Böylece promosyon miktarı 7 bin 500 liraya ulaşabiliyor.<br><br> İŞ BANKASI: Mevcut maaşını İş Bankası’ndan alan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde bankaya taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur), aylıklarına göre 5 bin TL’ye kadar promosyon alıyor. 1 bin 499 TL için 3 bin 500 TL, bin 500 - 2 bin 499 TL arası aylıklar için 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri için 5 bin 000 TL promosyon veriliyor. Ayrıca emekli tanıdıklarına aylıkları için referans olanlara 500 TL’ye varan Pazarama MaxiPuan’ı tanımlanıyor. AKBANK: Emekli aylıklarını 3 yıllığına buraya taşıyanlar, bin 499 liraya kadar 4 bin 650 TL, bin 500 TL 2 bin 499TL arası için 5 bin 800 TL, 2.500 TL ve üzeri için 7 bin lira nakit promosyon alıyor. Ayrıca 2 ayrı otomatik ödeme talimatı karşılığında 250 lira ve kredi kartı harcamalarına da 500 liraya kadar chip-para ödemesi yapılıyor.<br><br> Bankalar harekete geçti: Emekli promosyonları 8 bin liraya dayandı Emekli maaşlarının kendileri üzerinden alınmasını isteyen bankalar, promosyon konusunda yarışa başladı. Bu yarış, ödemelerde artışların yaşanmasına da neden oldu. Promosyon ödemeleri 8 bin liraya kadar ulaştı. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte emekli promosyonuna dair tüm detaylar... BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 16 Maaşlarını taşıdıkları bankalardan promosyon teşviki alan emeklileri sevindirecek bir açıklama geldi. Son günlerde promosyonları 7 bin 500 liraya çıkan emeklilerle ilgili haberi, özel bir banka yetkilisi verdi. söz konusu promosyon yarışının daha yeni başladığı belirtilerek, kısa sürede 10 bin liraya kadar yükselebileceği oyuna kamu bankalarının girmesiyle bu rakamın 20 bin liraya kadar çıkabileceği belirtildi. SuperHaber'e konuşan yetkili, \"7 bin 500 lira çok büyük rakam gibi geliyor. Oysa Denizbank 2015 yılında 300 lira promosyon verdi. Enflasyon ile kıyasladığımızda bugün söz konusu promosyonun en az 15 bin lira olması gerek\" dedi. Promosyon yarışının kısa sürede 10 bin liraya ulaşacağını da söyleyen yetkili, “Daha kamu bankaları ortaya çıkmadı. Bugün kamu bankaları normal kurum maaş ihalelerinde 3 yıl için 20 bin liraya kadar promosyon veriyorlar. Bugün özel bankalar 3 yıllığına 7 bin lira veriyor. Bu nedenle kamu bankaları tüm dengeleri değiştirebilir” diye konuştu. KİM NE VERİYOR?<br><br> DENİZBANK <br><br>Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 1750 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor. Maaş tutar aralığı 0-1499 TL olanlara 675 TL, 1500 TL - 2 bin 500 TL arası maaş alanlar 850 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri maaş alanlar ise 1000 TL promosyon alabiliyor.<br><br> AKBANK<br><br>SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 7.000 TL’ ye Varan Promosyona ek 500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 7.500 TL promosyon ödemesi yapılıyor. <br><br>SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 28 Temmuz 2022 - 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında Akbank’a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşı bankadan almayı taahhüt eden emekliler 7.000 TL’ye varan promosyon alabilecek. Ek olarak kampanya dönemi içerisinde, verilecek SGK emeklilerinin, toplamda 1.250 TL ve üzeri harcamalarına 250 TL olmak üzere toplam 500 TL chip-para fırsatından yararlanılabilecek. ZİRAAT BANKASI<br><br>SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'na taşıyan müşterilere;<br><br>1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,<br><br>1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,<br><br>2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,<br><br>3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. HALKBANK <br><br>1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.<br><br> VAKIFBANK<br><br>1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;<br><br>1.500.-TL’ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL,<br><br>1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL,<br><br>2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL<br><br>3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır. İŞ BANKASI<br><br>Maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR) 5 bin TL'ye varan promosyon ödemesinden yararlanıyor. <br><br>1.500 TL’den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 3.500 TL,<br><br>1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 4.250 TL,<br><br>2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 5.000 TL ödeme yapılır. GARANTİ BBVA<br><br>1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4 bin 850 TL, 1.500 TL-2 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6 bin TL, 2 bin 500 TL ve üstünde maaş alan emeklilere ise 7 bin 250 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor.<br><br> YAPI KREDİ<br><br>Maaşını 31 Ağustos'a kadar taşıyan emekliye üç yıl boyunca; aylık net gelirleri 1.500 TL'ye kadarsa 4 bin 850 TL, 1 bin 500 -2 bin 499 TL arasında olanlara 6 bin TL ve 2 bin 500 TL'nin üzerinden olanlara 7 bin 250 TL nakit promosyon veriyor. QNB FİNANSBANK<br><br>QNB Finansbank, 5 binTL’ye varan promosyon imkanı sunuyor. Aylık 1499 TL altında maaş alanlara 3 bin 500 TL, aylık 1500 TL ile 2 bin 499 TL arasında maaş alanlara 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri maaş alanlara 5 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor. INGBANK<br><br>Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 3.500 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 4.250 TL, 2.500 TL'nin üzerindeyse 5.000 TL nakit promosyon ödenir. <br><br>Yapılana açıklamaya göre, maaşını ING Bank'a taşıyan emekliler, emekli arkadaşlarını ING'li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL'ye varan ek promosyon kazanabiliyor. Böylece emekliler toplamda 6 bin 250 TL'ye varan promosyon ödemesi alabilme imkanını yakalıyor. TEB<br><br>Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB’den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 5 bin 500 TL’ye varan nakit promosyon ödüyor. Yetkili isimden emeklileri sevindirecek açıklama: Promosyon 20 bin liraya çıkabilir Bankaların emeklilere ödediği promosyon ücretleri 7 bin 500 liraya kadar ulaştı. Bu rakamın çok da yüksek olmadığını ve kısa sürede 10 bin liraya ulaşacağını belirten özel bir bankanın yetkilisi, "Daha kamu bankaları ortaya çıkmadı. Bugün kamu bankaları normal kurum maaş ihalelerinde 3 yıl için 20 bin liraya kadar promosyon veriyorlar." dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



