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Ekonomi Maden ocağı işletme ruhsatı ihaleyle satılacak
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Maden ocağı işletme ruhsatı ihaleyle satılacak

Edirne merkez Elçili köyü sınırları içerisinde bulunan silis kumu maden ocağına ait işletme ruhsatı ihale ile satışa çıkarıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Maden ocağı işletme ruhsatı ihaleyle satılacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 173,05 hektar ruhsat alanlı, 11,32 hektar işletme izin alanına sahip IV. Grup silis kumu maden sahası kıymet takdiri hesabında damar kalınlığı 10 m, kuvars kumunun yoğunluğu 2,33 Ton/m3 olarak hesap edilmiştir. Muhtemel Rezerv = 11,32 ha X 10.000 m2/ha X 10 m X 2,33 Ton/m3 = 2.637.560 ton, Mümkün rezerv = Muhtemel Rezerv X %70= 1.846.292 Tondur.

İhaleye katılmak isteyen taliplilerin 3213 sayılı Maden Kanununun 43/2 maddesinin "Maden işletme ruhsatını iktisap etmek isteyen talibin bu hakkın iktisabı için aranan kanunu şartlara haiz olması lazımdır. Talip bu şartlara haiz bulunduğunu Bakanlıktan alacağı vesika ile ispat eder. İcra dairesi bu vesikayı ibraz etmiş olan talipler arasında satışı yapar" hükmü uyarınca, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığından maden ön işletme ve maden hakkının iktisabı için aranan kanuni şartlara haiz olduğunu gösterir belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.

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