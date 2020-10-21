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Madenlerde bürokrasi bitti

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, e-maden projesi sayesinde madencilik sektörünün Kovid-19’dan etkilenmeden tüm işlemlerini internet üzerinden yaptığını belirtti. Uygulama ile madencilik işlemlerinin 5 günden 1 saate düşürüldüğünü ifade eden Bakan Dönmez, bugüne kadar toplam 4 milyon adet e-sevk fişi, 3 bin 500 adet maden ruhsatı ve bin 800 aded işletme izni düzenlendiğini açıkladı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

2019 yılı başlarında kullanıma açılan ve salgın öncesinde 2020 ocak itibarıyla da tüm modülleriyle devreye alınan e-maden platformu sayesinde yatırımcılar Kovid-19 salgınından etkilenmeden tüm işlemlerini internet üzerinden tek tıkla yapabildi.

5 İŞ GÜNÜ YERİNE 1 SAAT

Enerji Bakanı Dönmez, e-maden çalışmalarıyla ilgili bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, uygulama sayesinde yatırımcıların yer ve zamandan bağımsız olarak e-Devlet üzerinden önceden 5 gün süren işlemleri şimdi sadece 1 saat içerisinde tamamlayabildiklerine belirtti. Zamandan ve kırtasiye masrafından da ciddi bir tasarruf sağlandığını anlatan Bakan Dönmez, “Madencilik işlemlerinde arzu ettiğimiz hız ve etkinliği yakaladık. Daha önce sunulan hizmetlere ve istenilen belgelere bakıldığında madencilik faaliyetinde bulunanların başvuru için ortalama harcadıkları zaman 5 iş günüydü. e-Maden sayesinde yatırımcılarımız artık yer ve zamandan bağımsız olarak e-devlet üzerinden sadece 1 saat içerisinde işlemlerini tamamlayabiliyor” dedi.

Fatih Dönmez

22 BİN 200 RUHSAT İŞLEMİ

22 bin 200 maden ruhsatının iş ve işlemlerinin, 19 ana modül ve 133 alt süreçle birlikte e-maden üzerinden yapılabildiğine dikkat çeken Bakan Dönmez, “Canlı ve sürekli yenilenen bir sistem” dediği uygulamanın istatistiklerini şöyle sıraladı: “18 bin ruhsat sahibi yetkilisine, 3 bin 100 yetkilendirilmiş tüzel kişiye ve 6 bin 700 daimi nezaretçiye elektronik ortamda hizmet sağlamaya devam ediyoruz. E-maden üzerinden bugüne kadar 4 milyon adet e-sevk fişi, 3 bin 500 adet maden ruhsatı ve bin 800 adet işletme izni düzenlenirken, sistem üzerinden 2 bin 500 ruhsat müracaatında bulunuldu ve e-maden destek masasına iletilen 6 bin talep yerine getirildi.”

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ÖDEMELER DE ONLİNE

TOBB Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan ise e-Madenin birçok kurumla olan veri entegrasyonu sayesinde özellikle mali işlemler ile ilgili ödemelerin tahakkuk ve tahsilat kısımlarının bankalara online yapılabildiğini belirterek, “Sistemin maden sektörümüze sağladığı maliyet, zaman, emek tasarrufu gibi birçok faydası yanında bilgiye kolay ulaşımla birlikte sunulan hizmetteki güvenilirliği de arttırmıştır” ifadesini kullandı.

KOVİD-19’A KARŞI ÖNLEM ALINDI

İlk defa bu yıl işletme ruhsat sahiplerinin, 12 bin adet 2019 yılı işletme faaliyet raporlarını e-maden üzerinden sisteme girdiklerini anlatan Bakan Dönmez, “Böylece madencilerin hiçbir evrak için kuruma gelmelerine gerek kalmadı ve Kovid-19 riski de azaltılmış oldu. Bugüne kadar bin 116 kişi online eğitim ve sınavlarını e-maden üzerinden gerçekleştirdi” dedi.

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