Mağdur vatandaşa tazminat: Acil arızaya İHA müdahalesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik dağıtımında sorun yaşanmaması için şirketlerin uyması gereken bir dizi düzenlemeyi hayata geçirdi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, gerekli yatırımı yapmayıp elektrik kesintisine sebep olan şirketlerin vatandaşa tazminat ödeyeceğini açıkladı.

MOBİL JENERATÖR HAZIRDA BEKLEYECEK

Yeni yönetmelik kapsamında dağıtım şirketlerinin acil durum yönetim planları hazırlayacağını belirten Yılmaz, “Dağıtım şirketi, acil durumlarda gerekli koordinasyonu sağlamak için kriz koordinasyon aracı temin edecek. Ayrıca acil müdahale gerektiren durumlarda dağıtım şebekesinin arıza onarımı için insansız hava aracı kullanılacak. Tüm il ve ilçeler için mobil jeneratörler de hazır bulundurulacak” dedi.

ISPARTA'YA İNCELEME

Bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, Isparta’da yaşanan elektrik kesintisine yönelik inceleme süreci ile ilgili bilgiler verdi. Yılmaz, “Isparta’da yaşanan kesintiler ile ilgili bugüne kadar hiç konuşmadık. Ancak ilk günden itibaren süreci dikkatle takip ettik, sahada personelimiz de gerekli incelemeleri yaptı. Hukuki bir süreç devam ediyor. İlk veriler ışığında soruşturmamızı açtık ama burada kalmayacak. İlgili şirkete yönelik yeni soruşturmalar gündeme gelebilir. Soruşturma sonucuna göre de mağdur edilen vatandaşlarımıza tazminat ve ilgili şirkete tarifeden kesinti uygulaması yapılacak” dedi.