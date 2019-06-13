Mahalle bakkalının 'ucuz ekmek' zaferi

2015 yılında, fırın ve marketlerde 1 liraya satılan 250 gram ekmeği, 71 kuruşa sattığı için haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle Ekmek Üreticileri Federasyonu Antalya Şubesi tarafından hakkında Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce açılan davayı kaybeden market işletmecisi Ragıp Şahin, istinafa taşıdığı hukuk mücadelesini kazandı.

Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde Şahinler Gıda adıyla market işleten Ragıp Şahin, kararın tüm marketler için emsal niteliğinde olduğunu belirterek, “Ekmek Üreticileri Federasyonu, benim maliyetin altında satış yaptığımı iddia ederek haksız rekabet oluşturduğumu ileri sürdü. Geçen yıl, Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki dava sonuçlandı ve suçlu bulundum. Ancak mahkeme istinaf yolunu açık bırakmıştı. Ben de fırın işletmecisi veya ekmek üreticisi olmadığımı öne sürerek, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları'nın taban fiyat belirleme yetkileri bulunmadığını, belirlenen 1 TL'lik fiyatın tavan fiyat niteliğinde olduğunu, ekmeğin maliyetinin değişkenlik gösterdiğini belirterek davanın reddi için kararı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdım" dedi.

DHA Ragıp Şahin, bu kararda en çok da vatandaşın kazançlı çıktığına dikkat çekti.

'TEDARİK FİYATININ ALTINDA SATIŞ YAPMADIM'

Ekmeğin maliyet fiyatı ile azami satış fiyatı arasında satılabileceğini, ekmeğin maliyetinin net olarak tespit edilemediğini iddia eden Ragıp Şahin, “Alınan bilirkişi raporu kapsamında ticaret defterim incelendi. Tedarik fiyatının altında ekmek satışı yapmadığım anlaşıldı. Bu nedenle de haksız rekabet koşullarının oluşmadığını ifade ederek, haklılığımızı mahkemede anlatmaya çalıştık" diye konuştu.

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İstinaf mahkemesinin, Oda'nın belirlediği ekmek satış tarifesinin tavan fiyat sınırlaması yaptığını, tavan fiyat altındaki satışların haksız rekabet eylemini oluşturmadığına hükmettiğini kaydeden Şahin, “Ayrıca mahkeme benim market işletmecisi olduğumu ve ekmek üretimi yapmadığıma dikkat çekmiştir. Bunun sonucunda da üçüncü şahıslardan satın aldığım ekmeğin alış fiyatının altında bir fiyata satmadığım mevcut mali müşavir ve bilirkişi raporu ile ispatlanmıştır" dedi.

Mahkeme kararının, halen devam eden benzer davalar için de emsal olacağını kaydeden Ragıp Şahin, bu kararda en çok da vatandaşın kazançlı çıktığına dikkat çekti.

EKONOMİ Ayıplı hizmetten acenta sorumlu olmayacak

FOTOĞRAF 16 Aksu ilçesine bağlı Kumköy sahilinde, çevre köylerin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşlar, 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgede, kendi kurdukları çardaklarda tatil yapıyor. Haziran ayı başından itibaren bölgeye gelerek çardaklarının eksiklerini tamamlayan vatandaşlar, eylül ayı ortalarına kadar denizin keyfini çıkarıyor. Bölge sakinleri ise gündüz işine giderken akşam çardaklarında aileleriyle vakit geçiriyor. Yaklaşık 500 ahşaptan çardağın bulunduğu ve iki bin kişinin tatil yaptığı bölgedeki vatandaşlar, elektrik ihtiyaçlarını ise akü ve güneş panellerinden sağlıyor. Doğal ortamlarında tatil yapan vatandaşlar turistlerin de dikkatini çekiyor. PLAJ BEDAVA DENİZ BEDAVA: Tatilcilerden Tayfun Açık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesiyle Eskişehir'den geldiğini, bölgede hem sera işiyle uğraştığını hem de tatil yaptığını söyledi. Kumköy sahilinin Antalya'nın en güzel yerlerinden olduğunu belirten Açık, Manzara çok güzel. Deniz ve orman yan yana. Burası yalancı cennet gibi. Domates serası yapıyorum. Hem tatil yapıyorum hem para kazanıyorum. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Plaj bedava, deniz bedava. dedi. Çiftçilikle uğraşan Bekir Demir de yaklaşık 20 yıldır aynı yerde çardak kurarak tatil yaptıklarını anlattı. Bölgeye gelen herkesin yaz boyunca bedava tatil yaptığını ifade eden Demir, Burası kumuyla, deniziyle, ormanıyla güzel bir yer. Üç ay boyunca çoluk çocuk denize giriyoruz. Eğlence bol. Kimisi balık tutuyor, kimisi denize giriyor. diye konuştu. Türkiye'nin her yerinden insanların tatil için Kumköy sahilini tercih ettiğini dile getiren Demir, belediye yetkililerinden su problemini çözmesini istedi. Günlük ziyaretçilerden ise çöplerini etrafa gelişigüzel atmamalarını isteyen Demir, Zengini de fakiri de buraya geliyor. Benim için burası beş yıldızlı değil bin yıldızlı otel gibi. Havası güzel, betonarme yok. Denizi ve kumu güzel. Doğal ortamda yaşıyoruz. Arkamız orman, önümüz deniz, altımız kum. Ailecek, çoluk çocuk zaman geçiriyoruz. Biz yörük çocuğuyuz. Ya yayladayız ya denizdeyiz. diye konuştu. TURSİTLER DE MERAK EDİYOR, GELİP FOTOĞRAF ÇEKİYORLAR: Bölge sakinlerinden Erol Savaş ise sezonu ilk kendisinin açtığını ve yaklaşık 15 gündür tatilde olduğunu söyledi. Bir haftaya kadar tüm çardakların dolacağını kaydeden Savaş, Doğal ortam olduğu için turistler de merak ediyor, gelip fotoğraf çekiyorlar. Yemek yerken denk gelirse ikramda bulunuyoruz. Misafirperverliğimizden çok memnun oluyorlar, teşekkür ediyorlar. ifadelerini kullandı. Çocukları ve torunlarıyla gelen Gülsüm Yakar da yıllardır çardakta ailecek tatil yaptıklarını dile getirdi.Üç ay boyunca bölgede kaldıklarını aktaran Yakar, yürüyüş yapan turistlerin zaman zaman kendilerine selam verdiğini ve bazen de ziyarete geldiklerini anlattı. İkramda bulundukları turistlerin kendilerine teşekkür ettiğini ve çok memnun kaldıklarını belirten Yakar, 3-5 güne dolar buralar. Denize giriyoruz, olta ile balık avlıyoruz. Çok güzel zaman geçiriyoruz. değerlendirmesinde bulundu. Antalya'da 'çardaklı' tatil Antalya'da 'çardaklı' tatil Antalya'nın Aksu sahilinde kurdukları çardaklarda ücretsiz tatil yapan vatandaşlar, deniz sezonunu açtı. BiP'te paylaş

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