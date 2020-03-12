Ekonomi Makarna üreticileri isyan etti Fiyatları artırmadık, kimse fırsatçılık yapmasın
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Makarna üreticileri isyan etti: Fiyatları artırmadık, kimse fırsatçılık yapmasın

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından paniğe kapılan vatandaşlar, hijyen ürünlerinin yanı sıra makarna da stoklamaya başladı. Durumu fırsata çeviren bazı online alışveriş siteleri ve marketler, fiyatlarını 5 katına kadar çıkardı. Duruma tepki gösteren MÜSAD Başkanı Nihat Uysallı, piyasaya arz edilen makarnanın fiyatında herhangi bir artış yapmadıklarını belirterek, "Fiyatlar bir ay öncesiyle kuruşuna kadar aynı. Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın. Herkesten hassas davranmalarını bekliyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının açıklanmasından sonra vatandaşlar marketlere akın edip, makarna stoklarını tüketti.
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının açıklanmasından sonra vatandaşlar marketlere akın edip, makarna stoklarını tüketti.

Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (MÜSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Uysallı, koronavirüs salgınının gölgesinde bazı marketlerin makarna başta olmak üzere birtakım ürünlerin fiyatında yüksek artışlar yapmasına tepki gösterdi. Makarna, bulgur, un gibi ürünlerin üretiminde sıkıntı olmadığını belirten Uysallı, vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini söyledi.

Bazı internet siteleri 3-5 liralık makarnanın fiyatını 3 katına çıkardı.

Vatandaşı tedirgin etmeyin

Makarnada dün bir internet sitesinde fahiş fiyat artışının görülmesiyle insanların tedirgin olduğunu ifade eden Uysallı, "Bu e-ticaret sitesini hemen uyardık, o fiyatı kaldırdılar ama fiyatı görenler panik yaptı. Bu ahlaki bir konu" diye konuştu.

Sosyal medya kullanıcıları, fırsatçılara tepki gösterdi.

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"Üretim fazlamız var, paniğe gerek yok"

  • Uysallı, en yoğun tartışmanın makarna fiyatı konusunda yaşandığına işaret ederek, "Kesinlikle makarna, bulgur, un üretimimizde hiçbir sıkıntı yok. Hatta makarna üretiminde kapasite fazlamız bile var. O nedenle paniğe gerek yok. Halkımız gereksiz panik yaptı. Kimse merak etmesin, satış noktaları çok hızlı şekilde yeniden dolar ve 1-2 gün içinde bu sorun çözülür" ifadelerini kullandı.

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Fiyatlar kuruşu kuruşuna aynı

Makarna üreticisi olarak fiyatlarda bir değişiklik olmadığını vurgulayan Uysallı, "Piyasaya arz ettiğimiz makarnanın fiyatında herhangi bir artış yapmadık. Fiyatlar bir ay öncesiyle aynı. Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın. Herkesten hassas davranmalarını bekliyoruz. Biz, piyasayı denetlemek için her gün binlerce noktadan fiyat alıyoruz. Bu satış noktalarında dün de bir artış görülmedi. Fiyatlar bir ay öncesiyle kuruşuna kadar aynı" dedi.

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