Makine ihracatında Çin'le rekabetteyiz

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre, makine sektörünün serbest bölgeler dahil toplam ihracatı yılın 8 ayında, 2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 32,5 artışla 15 milyar dolara yükseldi. Geçen ay, Almanya, ABD ve Birleşik Krallık’a yapılan makine ihracatı 500 milyon dolara yaklaştı. Makinecilerin geçen yılın aynı ayına göre ihracat artışı Fransa’da %96’yı, Rusya’da %63’ü geçti.

ÇİN’LE YARIŞIYORUZ

Gelişmiş ülkelerin makine ihracat rakamlarında 2019 yılını yakalamakta güçlük çektiklerini vurgulayan Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Üstelik bu sıkıntıyı, emtia ve lojistik maliyetleri nedeniyle fiyatlarda meydana gelen ciddi artışa rağmen yaşıyorlar. Çünkü dünyada ihraç edilen makine miktarı 2019’un hâlâ çok gerisinde. Fakat biz rakip ülke sektörlerinden hızla ayrışmaya ve dünya makine ticaretindeki payımızı artırmaya devam ediyoruz. İlk 8 aylık ihracatımız 2019’un yüzde 18,4 üzerinde. Kişi başı ortalama olarak dünyada kalkınma stratejisi içinde makineye en büyük önceliği veren ülke Çin ve biz. Çin’e yakın seviyede makine ihracatı yapıyoruz” dedi.

RUSYA KRİTİK ÖNEMDE

Karavelioğlu, Rusya pazarının öneminin yadsınamaz hale geldiğini belirtti. Karavelioğlu, “Rusya'da on binlerce küçük işletmenin kurulacağını ve bunların makine talebinin hızlı artacağını gösteriyor. Öte yandan Türkiye’de makine üretimi genel imalat sanayi üretiminin 1,5 katı hızla artıyor” ifadelerini kullandı.

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