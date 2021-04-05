Malatya Turgut Özal Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ilgili maddeleri uyarınca ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerini sağlamış olmak koşulu ile ilanda belirtilen özel koşullar doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. (Adayların diğer ilgili mevzuatlardaki şartları da taşımaları gerekmektedir.)

Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılabilir. Posta yolu ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlerimize ulaşmış olması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

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