Ekonomi Malatya Turgut Özal Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak
BASIN İLAN

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, 20 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Üniversite, alımların

Haber Merkezi Yeni Şafak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ilgili maddeleri uyarınca ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerini sağlamış olmak koşulu ile ilanda belirtilen özel koşullar doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. (Adayların diğer ilgili mevzuatlardaki şartları da taşımaları gerekmektedir.)

Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılabilir. Posta yolu ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlerimize ulaşmış olması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Abone Ol Google News
Emekli amiralleregözaltı kararı

Emekli amirallere
gözaltı kararı

​10 emekli amiral gözaltına alındı.
Ağlayan çocuğunaaldırış etmedi

Ağlayan çocuğuna
aldırış etmedi

​Sokak ortasında eşini darbetti.
Hangi donanmanın amiralisiniz?

Hangi donanmanın amiralisiniz?

​104 emekli amiral darbe zihniyetini hortlattı.
Biz sizi biliyoruz!

Biz sizi biliyoruz!

​İmzacılar arasında tartışmalı isimler var.
Kredi faizleri<br>kâbus gibi

Kredi faizleri
kâbus gibi

​Son 19 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Ürdün’de darbe senaryoları

Ürdün’de darbe senaryoları

​Saray'da iç mücadele ve tasfiye var.

En acil meselemiz 'mültecilik'

En acil meselemiz 'mültecilik'

​Yerlerinden edilen insanların sayısı 80 milyonu aştı.
Teravihi evde kılalım

Teravihi evde kılalım

​İlahiyatçılar ve sağlık uzmanları uyardı.
Beşiktaş büyük fırsat tepti

Beşiktaş büyük fırsat tepti

G.Saray'ın puan kaybettiği haftada Kasımpaşa'ya yenildi.
Kanal İstanbul'u yapacağız

Kanal İstanbul'u yapacağız

Bakan K​urum, sosyal medya hesabından açıkladı.
Beyhude heveslerin <br>peşine düşmeyin

Beyhude heveslerin
peşine düşmeyin

Altun'dan darbe hevesli zihniyete tepki.
Tablo ciddiyetini koruyor

Tablo ciddiyetini koruyor

​Sağlık Bakanlığı can yakan sayıları açıkladı.
Biraz daha sabır

Biraz daha sabır

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklama.

Bildiriye 'TCK 316' <br>soruşturması

Bildiriye 'TCK 316'
soruşturması

Öncülük eden kişiler tespit edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.