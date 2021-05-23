Ekonomi Malatya Turgut Özal Üniversitesi 9 öğretim üyesi alıyor
BASIN İLAN

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 9 öğretim üyesi alıyor

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, 9 öğretim üyesi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların başvuru süresini ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olduğunu, başvuruların şahsen veya posta yolu ile yapılabileceğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 9 öğretim üyesi alıyor
Malatya Turgut Özal Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ilgili maddeleri uyarınca ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerini sağlamış olmak koşulu ile ilanda belirtilen özel koşullar doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. (Adayların diğer ilgili mevzuatlardaki şartları da taşımaları gerekmektedir.)

Başvuru süresi 21 Mayıs ila 4 Haziran arasında olup, başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılabilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Abone Ol Google News
Teleferik faciası

Teleferik faciası

​İtalya'daki kazada 9 kişi öldü.
İsrailin gazeteci ordusu

İsrail'in gazeteci ordusu

Annesi kalemle oğlu silahla saldırıyor.
Albayrak Medya çalışanları Akif Emre’yi mezarı başında dualarla andı

​Saldırı girişimindeki 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Kamu işçilerinin gözü bu zam pazarlığında.

Denemeler sonuç verdi

Denemeler sonuç verdi

Koronavirüse karşı mikropların varlığını azaltma gücüne sahip.

'Ne yapacağımızı bilmiyoruz'

'Ne yapacağımızı bilmiyoruz'

​İsrail'in saldırılarında binlerce Filistinli evsiz kaldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.