Ekonomi Maliye Bakanı Albayrak Güçlü yapısal reformları sürdürüyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Maliye Bakanı Albayrak: Güçlü yapısal reformları sürdürüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, güçlü yapısal reformların sürdürüldüğünü ifade ederek, "Yılı pozitif bir büyüme rakamı ile kapatacağımıza eminim." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 10. yıl davetinde konuşuyor.

Konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Küresel ve bölgesel anlamda 10. yıl öncesine göre çok farklı bir konumdayız. Türkiye olarak geçtiğimiz ağustos ayında maruz kaldığımız süreçleri geride bıraktık.

Güçlü yapısal reformları sürdürüyoruz. Yeni ekonomik programın bir yılını geride bıraktık. Programı başarılı bir şekilde uyguladık Yılı pozitif bir büyüme rakamı ile kapatacağımıza eminim."

  • Bugün şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bu etki ve dalgalanmalara karşı Türkiye en iyi korunma alanlarından biri olmuştur.

Ayakları yere basan Yeni Ekonomi Programında bir yılı geride bıraktık. Program kapsamındaki güçlü yapısal reform sürecini kararlılıkla sürdürüyoruz. Elde ettiğimiz kazanımları inşallah 2020 yılında çok daha ileriye taşıyacağız.

Tek haneler ufukta göründü

Özellikle yılın ikinci yarısındaki rahatlamayla yılı pozitif bir büyüme rakamıyla inşaAllah kapatacağımıza inanıyoruz. Yıllık tüketici enflasyonu yüzde 25.2 seviyesinde 2019 Ağustos ayında yüzde 15 seviyesine geriledi. Ve önümüzdeki Eylül endeksleri, projeksiyon ve tahminler tek haneli hem ÜFE hem TÜFE'de tek haneli rakamları yakalayacağımızı gösteriyor.

Yılın sonuna da hedeflerimizden daha iyi bir performansla ulaşacağız.

Güçlü yapısal reformları sürdürüyoruz

Güçlü yapısal
reformları sürdürüyoruz

Bakan Albayrak, Kalkınma Bankası'nın 10. yıl davetinde konuşuyor.
Milli Takım için yalvardım

Milli Takım için yalvardım

​Türkiye'nin konuştuğu Vedat Muriç'le ilgili gerçek ortaya çıktı.
Film gibi polis operasyonu

Film gibi polis operasyonu

​Market hırsızları kaçmaya çalışınca ekip otoları harekete geçti.
Aşiretlerden evlat nöbetine destek

Aşiretlerden evlat nöbetine destek

"Bu insanların bir ağaç kadar değeri yok mu?"
İstanbul ve 10 ile uyarı

İstanbul ve 10 ile uyarı

Meteorolojiden bazı illere fırtına uyarısı yapıldı.
Bitmeyen havalimanının malları

Bitmeyen havalimanının malları

​Almanya'da 13 yıldır inşaat halinde olan havalimanının eşyaları dağıtılıyor.

Piyasaların<br> beklediği karar

Piyasaların
beklediği karar

​Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.

5'te bir <br>maliyetle üretildi

5'te bir
maliyetle üretildi

​Üniversite sanayi iş birliğiyle meyvelerini veriyor.
Öğrencilere bir müjde daha

Öğrencilere bir müjde daha

AK Parti grubunun İBB Meclisi'ne verdiği 'öğrenci akbili' teklifi geçti.
Acılı anne fenalaştı

Acılı anne fenalaştı

​HDP önünde oğlu için ağıt yakarken bayıldı.
Mevlana ve Mehmet Akif'i de ekledi

Mevlana ve Mehmet Akif'i de ekledi

​MEB belirli gün ve haftaları güncelledi.
Halk Ekmek'e<br> yüzde 40 zam

Halk Ekmek'e
yüzde 40 zam

İstanbul'da ​bir fiyat artışı da Halk Ekmek'te gerçekleşti.
Avrupa düşünsün

Avrupa düşünsün

Bahçeli'den Erdoğan'ın 'kapıları açarız' çıkışına destek.
'Doha' yalanlaması

'Doha' yalanlaması

​Çavuşoğlu ve İbrahim Eren'den iddialara ilişkin açıklama geldi.
90 yaşında nöbette

90 yaşında nöbette

Hamile gelini ve torunları katledilen Resul dede de Diyarbakır'daki annelere destek verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.