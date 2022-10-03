Maltepe Üniversitesi akademik personel alımı yapacak Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde 14 Öğretim Üyesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre 7 Araştırma Görevlisi istihdam edecek.

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