Maltepe Üniversitesi akademik personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğe şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Araştırma görevlisi kadroları için başvurular Personel Daire Başkanlığına dilekçe, başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacak.
Kadrolar için son başvuru tarihi 11 Ekim 2022 tarihidir.
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