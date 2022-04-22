Manisa Büyükşehir Belediyesi "J" plaka tahsisi yapacak

Selçuk Bayraktar paylaştı: Allah'a şükürler olsun hedefimizden hiç şaşmadık

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından 'Allah'a şükürler olsun hedefimizden hiç şaşmadık.' diyerek bir video paylaştı.



Videoda konuşan Bayraktar, 'Rahmetli dedem Balıkçı Lütfi Reis bize, 'Evladım, uçakları havaya kaldırın, yere indirmeden teslim edin. Yoksa bunlar uçmuyor, der, engellerler.' diye latife ederdi. Bunun latife olmadığını maalesef yaşayarak gördük. 2009'da yaptığımız demoda tutulan yanlış tutanaklara itiraz ettiği için Genel Müdürümüz, abim, Haluk Bayraktar'ı tutuklamaya bile kalktılar. Ama biz şahsi menfaatlerini ülkesine tercih edenlerin karşısında dimdik durduk. Hedefimiz kendi geliştirdiğimiz İHA'ları uçurmaktı. Allah'a şükürler olsun hedefimizden hiç şaşmadık .' dedi.

