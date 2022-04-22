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Ekonomi Manisa Büyükşehir Belediyesi "J" plaka tahsisi yapacak
BASIN İLAN

Manisa Büyükşehir Belediyesi "J" plaka tahsisi yapacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde hizmet veren umum servis araçlarının denetimlerinin düzenli yapılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, korsan taşımacılığın önlenmesi amacıyla (J) Plaka Tahsisli Umum Servis Araçları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin 5 ve 7. maddesi çerçevesinde, UKOME'nin 09/10/2014 tarihli ve 2014/31 sayılı kararı ile Manisa Merkez’e tahsisi yapılmasına ilişkin karar verilen mevcut J plakaların belirlenen plaka serisine bağlı kalmak kaydıyla UKOME’nin 11.02.2022 tarih ve 2022/17 sayılı kararı ile, Manisa Merkez için 100 adet “J” Plaka satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Manisa Büyükşehir Belediyesi J plaka tahsisi yapacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihale 11 Mayıs 2022 tarihinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı MASKİ Konferans Salonunda yapılacak.

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