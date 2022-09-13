Ekonomi Manisa Celal Bayar Üniversitesi 67 öğretim üyesi alacak
BASIN İLAN

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 67 öğretim üyesi alacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversite'nin akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Yönergesi hükümleri doğrultusunda 67 Öğretim Üyesi alacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 67 öğretim üyesi alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir. Yurtdışı kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin onaylanmış olması şarttır. Profesör ve Doçent adaylarının Personel Daire Başkanlığı'na, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise kadronun ilan edildiği birimlere ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

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