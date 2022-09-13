Manisa Celal Bayar Üniversitesi 67 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir. Yurtdışı kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin onaylanmış olması şarttır. Profesör ve Doçent adaylarının Personel Daire Başkanlığı'na, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise kadronun ilan edildiği birimlere ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.