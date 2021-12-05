Ekonomi Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor
BASIN İLAN

Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 22 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 1 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor
Manisa Celal Bayar Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 22 (yirmi iki) adet sözleşmeli personel alınacak.

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