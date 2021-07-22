Ekonomi Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
BASIN İLAN

Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Mardin Artuklu Üniversitesi, 20 öğretim üyesi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 19 Temmuz'da resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.

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