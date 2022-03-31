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Ekonomi Mardin Artuklu Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı
BASIN İLAN

Mardin Artuklu Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı

Mardin Artuklu Üniversitesi, sözleşmeli personel alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 21 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mardin Artuklu Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı
Mardin Artuklu Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacak.

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