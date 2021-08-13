Ekonomi Mardin Artukluda kamu lojmanları açık artırma ile satılacak
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Mardin Artuklu'da kamu lojmanları açık artırma ile satılacak

Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü, Artuklu ilçesinde bulunan 36 adet kamu lojmanını satışa çıkardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mardin Artukluda kamu lojmanları açık artırma ile satılacak
Mardin Artuklu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhale 24-25 ve 26 Ağustos tarihlerinde Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Misafirhanesi Lokalinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacak. İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

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