Ekonomi Marketini kapattı, kaz çiftliği kurdu İl dışına kaz eti göndermeye başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ankara haberleri: ​Marketini kapattı, kaz çiftliği kurdu: İl dışına kaz eti göndermeye başladı

Marketini kapattı, kaz çiftliği kurdu: İl dışına kaz eti göndermeye başladı

Ankara’da marketini kapatarak memleketine dönen Ahmet Aydoğan, kaz üretimine başladı. Yıllık ortalama olarak 2 bine yakın kaz yetiştirmeye başlayan Aydoğan, il dışına kaz eti göndermeye başladı. Ayrıca ilçe merkezine açtığı lokantasında kaz eti pişirip satan Aydoğan, "Tokat’ın kendine has bağlarında toplanan asma bağ yaprakları kaz etine farklı bir aromatik tat katıyor. Aynı zaman da kazın ciğeri ve taşlığını da pişirerek yemeğimize katıyoruz” dedi.

Haber Merkezi İHA
Aydoğan, il dışına kaz eti göndermeye başladı.
Aydoğan, il dışına kaz eti göndermeye başladı.

Ankara’da işlettiği marketi devreden evli ve bir çocuk babası Ahmet Aydoğan (38) memleketi Tokat’a döndü. Yeşilyurt ilçesinde yeni bir iş kurmaya karar verip, 12 adet kazla başladığı üretimini kısa sürede çoğalttı. Yıllık ortalama olarak 2 bine yakın kaz yetiştirmeye başlayan Aydoğan, il dışına kaz eti göndermeye başladı.

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Aydoğan, Tokat yaprağıyla kaz eti yemeği yapıyor.

Ayrıca ilçe merkezine açtığı lokantasında kaz eti pişirip sattı. Alışılmışın dışına kendine özgü pir pişirme tarzı geliştirdi. Bir süre haşladığı kaz etini Tokat’ın meşhur bağ yaprağı ile süsleyerek kara fırında kızartıp, farklı bir lezzeti müşterilerinin beğenisine sundu.

Kaz eti yemeği.

Yeşilyurt’ta 3 asırlık kültür

Aydoğan kaz etine bağ yaprağı ile lezzet kattıklarını ifade ederek, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Yeşilyurt’ta kaz kültürü yaklaşık 300 yıldır yaşatılmaya çalışılıyor. Birçok kişi evlerinin bahçesinde bir alışkanlık olarak kaz besliyor. Bizlerde yıllık yaklaşık olarak 2 bin adet kaz yetiştiriyoruz. Yetiştirdiğimiz kazları keserek değişik bir tarzda sunuyoruz. Tokat’ın kendine has bağlarında toplanan asma bağ yaprakları kaz etine farklı bir aromatik tat katıyor. Aynı zaman da kazın ciğeri ve taşlığını da pişirerek yemeğimize katıyoruz.”
Kaz eti yemeğini yemeye gelen müşteriler.

“Kars’a rakip olacağız”

Kazları doğal ortamlarında beslediklerini söyleyen Aydoğan, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

”Kazlarımızı tamamen organik olarak yetiştiriyoruz. Suni yem vermiyoruz, civcivden başlayıp Aralık ayına kazların kesimine kadar itina ile bakıyoruz. Kaz denilince ilk akla gelen yer Kars. Ama bizde Yeşilyurt’ta bunu yüzyıllardır yapıyoruz. Geçmişte dedelerimiz, ninelerimizin mirası olarak bu işi devam ettiriyoruz. Kısa zamanda bu işi tanıtarak Kars’a rakip olacağız.”
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