Ekonomi Martta fiyatı en fazla artan ürün belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Martta fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler

Martta fiyatı en fazla artan ürün belli oldu

Tüketici fiyatları bazında martta en yüksek fiyat artışı yüzde 45,37 ile sivri biberde gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 93,2 ile bankayla para havale ücreti oldu.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, martta sivri biberdeki fiyat artışını yüzde 30,39 ile patates, yüzde 25,59 ile limon izledi.

Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 15,79 ile sarımsak, yüzde 12,31 ile ayva, yüzde 11,88 ile portakal, yüzde 11,43 ile kuru soğan, yüzde 7,51 ile bilgisayar ekipmanları, yüzde 7,46 ile kola, yüzde 6,85 ile ilaçlar ve yüzde 6,47 ile kivi yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 93,2 ile bankayla para havale ücretinde gerçekleşti.

Bunu yüzde 18,6 ile yeşil soğan, yüzde 16,78 ile ıspanak, yüzde 14,82 ile domates, yüzde 14,31 ile benzin, yüzde 10 ile yumurta, yüzde 9,91 ile motorin, yüzde 4,26 ile salatalık izledi.

Madde Bir önceki aya göre değişim oranı

Sivri biber 45,37

Patates

30,39

Limon

25,59

Sarımsak

15,79

Ayva

12,31

Portakal

11,88

Kuru soğan

11,43

Bilgisayar ekipmanları

7,51

Kola

7,46

İlaçlar

6,85

Kivi

6,47

Elma

6,31

Tavuk eti

6,20

Soğuk çay

5,43

Kuzu eti

5,35

Margarin

5,18

Dana eti

4,92

Kuru fasulye

3,87

Diğer sağlık ürünleri

3,79

Meyve suyu

3,78

Martta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Madde Bir önceki aya göre değişim oranı

Krem peynir

-1,4

Hazır pakette toz tatlılar (puding) -1,41

Makyaj malzemeleri -1,52

Bot (çocuk için)

-1,54

Dereotu

-2,59

Kaban anorak (çocuk için)

-2,83

Pırasa -3,17

Kaban (kadın için)

-3,26

Kazak (erkek için)

-3,32

Bot (erkek için) -3,73

Karnabahar -3,8

Tere

-3,9

Salatalık

-4,26

Motorin

-9,91

Yumurta -10

Benzin

-14,31

Domates

-14,82

Ispanak

-16,78

Yeşil soğan

-18,6

Banka ile para havale ücreti

-93,2

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