Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Mavi Vatana yüzen kışla Anadolu çıkarması Türkiyeyi denizlerde küresel güç haline getirecek
SAVUNMA SANAYİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank inceledi: Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Anadolu ile Türkiye küresel güç haline gelecek

Mavi Vatan'a 'yüzen kışla' Anadolu çıkarması: Türkiye'yi denizlerde küresel güç haline getirecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de üretilen en büyük gemi olan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Anadolu'yu inceledi. Bakan Varank, "Bu gemi küresel güç olma yolunda Türkiye’ye önemli kabiliyetler kazandıracak. Oldukça hızlı ilerliyor" dedi. Anadolu, 1 amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını ana üs desteği olmadan kriz bölgelerine taşıyabilecek ve tüm denizlerde kullanılabilecek. Geminin uçuş güvertesinin baş tarafında, uygun hava araçlarının kısa mesafede kalkışını sağlayacak uçuş rampası bulunacak. Gemi üzerinde 1 adedi NATO için tahsis edilebilecek 3 savaş harekat merkezi bulunacak ve yüzen kışlada en az 1223 personel görev yapabilecek.

Haber Merkezi İHA AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gelecek yıl TSK'nın envanterine girecek olan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Anadolu'nun yapım aşamasını inceledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gelecek yıl TSK'nın envanterine girecek olan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Anadolu'nun yapım aşamasını inceledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Silahlı Kuvvetlerinin deniz aşırı askeri harekat ve insani yardım operasyonu kabiliyetlerini artıracak, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Anadolu'nun inşasının sürdüğü Tuzla Sedef Tersanesi'nde incelemelerde bulundu.

Envantere girecek en büyük tonajlı gemi

Türk Silahlı Kuvvetlerini denizaşırı güç aktarım kabiliyetine kavuşturacak Anadolu'nun inşası son hızla devam ediyor. Savunma sanayisindeki yerlilik oranlarının artmasına katkı sağlayacak geminin ana görevi, kuvvet aktarımı ve amfibi harekat olacak.

AA
Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Anadolu'nun yapımı hızla devam ediyor.

Bakan Varank, Tuzla Sedef Tersanesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette, Türkiye'de üretilen en büyük geminin yapım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Türkiye'nin yeni görünmez askerlerinden dünyada sadece 2 tane var: Tek bir asker tarafından Akıncı ve Anka'dan atılabilecek
EKONOMİ
Türkiye'nin yeni görünmez askerlerinden dünyada sadece 2 tane var: Tek bir asker tarafından Akıncı ve Anka'dan atılabilecek
  • Varank, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk defa üretilen Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi'nin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek en büyük tonajlı gemi olacağını söyledi.

AA
Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Anadolu'nun devam eden yapım çalışmasını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yakından inceledi.

Son dönemde Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak tescillendiğine dikkati çeken Varank, geminin milli tank ve zırhlı araçlar olmak üzere 100'e yakın amfibi görev grubunu ve göreve bağlı olarak 30'dan fazla hava aracını taşıyabileceğini bildirdi.

SİHA'ların İdlib'de yerle bir ettiği Rusya'nın hava savunma sistemi Pantsir'e yeni füzeler eklendiği iddia edildi
EKONOMİ
SİHA'ların İdlib'de yerle bir ettiği Rusya'nın hava savunma sistemi Pantsir'e yeni füzeler eklendiği iddia edildi

"Yüzde 70 yerli katkı taahhüdü"

Anadolu Projesi'nde yüzde 70'e yakın yerli katkı taahhüdü bulunduğunu belirten Varank, bunun üçte birlik kısmının KOBİ taahhüdü olması sebebiyle yurt içindeki KOBİ'lerin ve tedarikçilerin de projede kritik rol oynadığını ifade etti.

AA
Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Anadolu'nun devam eden yapım çalışmasını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yakından inceledi.
  • Varank, taktik sınıfı insansız hava araçlarının (İHA) bile dikey iniş-kalkış olmadan bu gemiden kalkmasının mümkün olabileceğine işaret ederek, "Bu gemi küresel güç olma yolunda Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracak. Yapımı oldukça hızlı ilerliyor." dedi.

ABD’den F-35 itirafı: Türkiye olmadan parça temininde sıkıntı çıkabilir
EKONOMİ
ABD’den F-35 itirafı: Türkiye olmadan parça temininde sıkıntı çıkabilir

"Bu büyüklükteki gemileri kendi tasarımımızla üreteceğiz"

İlk geminin tasarımının yabancı olduğu bilgisini veren Varank, "Bundan sonraki dönemlerde kendi özgün tasarımlarımızla bu tip gemileri üretmenin yollarını, çarelerini bulacağız. Bu sınıfta gemileri de inşallah bundan sonra tasarımı da dahil olmak üzere kendimiz üretebilmeyi hedefliyoruz. Bu yönde bir kabiliyetimiz var. MİLGEM Projesi ile savaş gemilerimizi kendi tasarımlarımızla tamamen yerli ve milli olarak üretebiliyoruz." diye konuştu.

AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  • Anadolu, 232 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip bulunuyor. 58 metre yüksekliği olan gemide 1410 metrekarelik ağır araç güvertesi yer alıyor. Gemide ayrıca, 1165 metrekare gemi havuzu, 1880 metrekare hafif araç güvertesi, 6 iniş alanı ve uçuş rampasına sahip 5 bin 440 metrekare uçuş güvertesi ve 900 metrekare hangar bulunuyor.

İkinci AKINCI TİHA uçuş için gün sayıyor
EKONOMİ
İkinci AKINCI TİHA uçuş için gün sayıyor

Gemi, görev grup gereksinimlerine bağlı olarak, dikey iniş-kalkış yapabilen 6 savaş uçağı, 4 Atak helikopteri, 8 orta yük nakliye helikopteri, 2 Seahawk genel maksat helikopteri ve 2 İHA dahil 30 hava aracını taşıyabilme kapasitesi barındırıyor. Bununla birlikte, bu araçlar için gerekli altyapı ve orta seviyede bakım ihtiyaçları da gemide karşılanabiliyor.

AA
Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Anadolu'nun devam eden yapım çalışmasını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yakından inceledi.

Yüzen kışla

  • Anadolu, 1 amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını ana üs desteği olmadan kriz bölgelerine taşıyabilecek ve tüm denizlerde kullanılabilecek. Havuzunda taşıyacağı çıkarma araçlarıyla operasyonlara katılabilecek gemi, envanterdeki en ağır NATO helikopterleri ile dönebilen rotorlu hava araçlarının gece ve gündüz operasyon yapmasına olanak sağlayacak bir uçuş güvertesine sahip olacak. Geminin uçuş güvertesinin baş tarafında, uygun hava araçlarının kısa mesafede kalkışını sağlayacak uçuş rampası bulunacak. Gemi üzerinde 1 adedi NATO için tahsis edilebilecek 3 savaş harekat merkezi bulunacak ve yüzen kışlada en az 1223 personel görev yapabilecek.

DHA

Bu proje sayesinde, anavatandan uzak coğrafyalarda insani yardım harekatı gerçekleştirilebilmesi, gerektiğinde tam teşekküllü 2 ameliyathane, 14 yoğun bakım ünitesi ve yanık ünitesiyle 1000'e yakın kişiye tıbbi destek verilebilmesi, başka ülkelerin üslerine bağımlı olmadan hava harekatı yapılabilmesi gibi geniş bir yelpazede kritik yetenekler kazanılacak.

Gelecek yıl teslim edilecek

"İnşa Başlangıç Töreni" 30 Nisan 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Anadolu, ilk olarak Mayıs 2019'da yüzdürülmüş, akabinde sevk sistemi montajlarının yapılması için havuza alınmıştı. Bu yıl şubat ayında ana tahrik ve sevk sistem entegrasyonunun tamamlanmasını takiben tekrar yüzdürülen geminin 1 Temmuz'da Liman Kabul Testleri başladı. Liman ve deniz testlerinin tamamlanmasının ardından, Anadolu'nun gelecek yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanıyor.

AKINCI TİHA ilk kez gökyüzüyle buluştu
OYNAT 01:12
AKINCI TİHA ilk kez gökyüzüyle buluştu
Baykar'ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından AKINCI TİHA'nın ilk uçuş görüntüsünü paylaştı. Bayraktar, 'TİHA - Tutku, İnanç, Hayal, Azim...' ifadelerini kullandı.


Millileşme hamleleri hızla devam ediyor

Aselsan-Havelsan İş Ortaklığı tarafından, Anadolu'nun Komuta Kontrol, Muhabere, Bilgisayar, İstihbarat ve Silah sistemleri tedarik ediliyor. Savaş Yönetim Sistemi (GENESIS-ADVENT), Radar Elektronik Taarruz ve Karşı Tedbirleri Sistemlerini içeren Elektronik Harp Suiti, Kızıl Ötesi İz Takip Sistemi, Elektro Optik Dayrektör, Torpido Karşı Aldatma Sistemi gibi sistemler milli olarak geliştirildi. Test ve tecrübeleri tamamlanan tüm sistemlerin entegrasyon ve montajları başladı.

DHA
Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Anadolu'nun devam eden yapım çalışmasını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yakından inceledi.
  • Ayrıca, proje kapsamında yürütülen "Teknoloji Kazanım Yükümlülükleri" kapsamında, milli olarak geliştirilmekte olan çok önemli 3 Ar-Ge projesine de doğrudan finansman desteği veriliyor.

Selçuk Bayraktar'dan 'Cezeri' açıklaması: Uçan otomobillerde liderler arasına gireriz
TEKNOLOJİ
Selçuk Bayraktar'dan 'Cezeri' açıklaması: Uçan otomobillerde liderler arasına gireriz

Bakan Varank'a ziyaretinde, TURKON Holding ve Sedef Gemi İnşaatı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kalkavan, yönetim kurulu üyeleri Orkun Kalkavan ve Alkın Kalkavan, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Erkan Mete, Satın Alma Müdürü Kaşif Kalkavan ve Savunma Sanayii Projeleri Müdürü Selim Buğdanoğlu eşlik etti.

AA

AA

AA
Abone Ol Google News
İki yıl içinde tamamlanacak

İki yıl içinde tamamlanacak

​Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu dev projeyi duyurdu.
Amerikan iç savaşı

Amerikan iç savaşı

​Teknoloji devleri Trump'a neden kazan kaldırdı?
Türkiyeyi küresel güç haline getirecek

Türkiye'yi küresel güç haline getirecek

​Mavi Vatan'a 'yüzen kışla' Anadolu çıkarması.
Okullarda alınacak önlemler belli oldu

Okullarda alınacak önlemler belli oldu

Bakanlık 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelledi.
Yaralanan 114 hasta <br>taburcu edildi

Yaralanan 114 hasta
taburcu edildi

Sakarya Valisi, son durumu açıkladı.
En başarılı <br>ülkelerden biri olduk

En başarılı
ülkelerden biri olduk

137 ülkeye tıbbi yardım gönderdik.
Yıkılması unutuldu

Yıkılması unutuldu

99 depreminden sonra yıkılması unutulan bina yine yıkılamadı.
Ölüm oranlarını<br>düşürmede başarısız

Ölüm oranlarını
düşürmede başarısız

DSÖ, kullanımını ikinci kez durdurdu.
Yine tarihe geçti

Yine tarihe geçti

Ronaldo başarılarına bir yenisini daha ekledi.
3 kişi her yerde aranıyor

3 kişi her yerde aranıyor

Patlamanın olduğu fabrikada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kahreden sakatlık

Kahreden sakatlık

​Genç oyuncunun fibula kemiği kırıldı.

​Parkta horon oynayan gençler koronavirüse davetiye çıkardı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan çok önemli uyarı.

Minibüsten 14 yerine 30 yolcu çıktı.
Tarihin en <br>büyük operasyonu

Tarihin en
büyük operasyonu

Aralarında suç örgütü liderlerinin de bulunduğu 34 kişi tutuklandı.

İBB kendi bünyesinde bulunmayan işletmeye flamasını asmak istedi.

​Yeni ilçe merkezindeki çalışmalarda sona gelindi.
Psikolojik sorunları olan anne üç haftalık çocuğunu boğarak öldürdü
Gündem

Psikolojik sorunları olan anne üç haftalık çocuğunu boğarak öldürdü

Kayseri’de 42 yaşındaki Ayşe B., babasının evinde kaldığı sırada üç hafta önce dünyaya getirmiş olduğu kızı Melek’i önce yastıkla boğarak öldürmeye çalıştı. Bebeğin ölmediğini fark eden anne Ayşe B., küçük Melek’i boğazını sıkarak öldürdükten sonra yan odada kalan babasına haber verdi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve ilaç kullanan anne Ayşe B.’nin emniyetteki ifadesi sürerken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Dünyada en iyi sağlık sistemine sahip ülkelerden biriyiz
Gündem

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Dünyada en iyi sağlık sistemine sahip ülkelerden biriyiz

"Sağlıklı Turizm Güvenli Kent" tanıtım toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Dünyada en iyi sağlık sistemine ve altyapısına sahip ülkelerden biri olduğumuzu belirten Çavuşoğlu, "Bugün itibarıyla 137 ülkeye tıbbi yardım gönderdik ve göndermeye devam edeceğiz. 130 ülkeden 90 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik. 90 ülke, Türkiye'deki vatandaşlarını tahliye etmek istedi. Bu ülkelerin 230 bin vatandaşının tahliye edilmesine katkı sağladık" dedi.
Van'da aldığı eğitimle atölye kuran eski hükümlü 7 kişiyi istihdam ediyor: İleride işimizi büyütüp daha fazla insanla birlikte çalışmayı düşünüyoruz
Gündem

Van'da aldığı eğitimle atölye kuran eski hükümlü 7 kişiyi istihdam ediyor: İleride işimizi büyütüp daha fazla insanla birlikte çalışmayı düşünüyoruz

Van'da işlediği suç nedeniyle 7 ay cezaevinde kalan Fazıl Kara, denetimli serbestlik sürecinde katıldığı meslek edindirme kursu ve İŞKUR'dan aldığı hibe desteğiyle kurduğu otel terliği atölyesinde 7 kişiye istihdam sağlıyor. Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, "Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz, 'Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi'ne çok fazla proje sunmuş ve desteklenen proje sayısında Türkiye birincisi olmuştur" dedi. Eski hükümlü Kara da, "Atölyemizde 7 arkadaşımız ekmek parası kazanıyor. İleride işimizi büyütüp daha fazla insanla birlikte çalışmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.