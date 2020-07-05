Mavi Vatan'a 'yüzen kışla' Anadolu çıkarması: Türkiye'yi denizlerde küresel güç haline getirecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gelecek yıl TSK'nın envanterine girecek olan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Anadolu'nun yapım aşamasını inceledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Silahlı Kuvvetlerinin deniz aşırı askeri harekat ve insani yardım operasyonu kabiliyetlerini artıracak, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Anadolu'nun inşasının sürdüğü Tuzla Sedef Tersanesi'nde incelemelerde bulundu.

Envantere girecek en büyük tonajlı gemi

Türk Silahlı Kuvvetlerini denizaşırı güç aktarım kabiliyetine kavuşturacak Anadolu'nun inşası son hızla devam ediyor. Savunma sanayisindeki yerlilik oranlarının artmasına katkı sağlayacak geminin ana görevi, kuvvet aktarımı ve amfibi harekat olacak.

AA Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Anadolu'nun yapımı hızla devam ediyor.

Bakan Varank, Tuzla Sedef Tersanesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette, Türkiye'de üretilen en büyük geminin yapım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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Varank, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk defa üretilen Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi'nin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek en büyük tonajlı gemi olacağını söyledi.

AA Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Anadolu'nun devam eden yapım çalışmasını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yakından inceledi.

Son dönemde Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak tescillendiğine dikkati çeken Varank, geminin milli tank ve zırhlı araçlar olmak üzere 100'e yakın amfibi görev grubunu ve göreve bağlı olarak 30'dan fazla hava aracını taşıyabileceğini bildirdi.

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"Yüzde 70 yerli katkı taahhüdü"

Anadolu Projesi'nde yüzde 70'e yakın yerli katkı taahhüdü bulunduğunu belirten Varank, bunun üçte birlik kısmının KOBİ taahhüdü olması sebebiyle yurt içindeki KOBİ'lerin ve tedarikçilerin de projede kritik rol oynadığını ifade etti.

AA Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Anadolu'nun devam eden yapım çalışmasını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yakından inceledi.

Varank, taktik sınıfı insansız hava araçlarının (İHA) bile dikey iniş-kalkış olmadan bu gemiden kalkmasının mümkün olabileceğine işaret ederek, "Bu gemi küresel güç olma yolunda Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracak. Yapımı oldukça hızlı ilerliyor." dedi.

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"Bu büyüklükteki gemileri kendi tasarımımızla üreteceğiz"

İlk geminin tasarımının yabancı olduğu bilgisini veren Varank, "Bundan sonraki dönemlerde kendi özgün tasarımlarımızla bu tip gemileri üretmenin yollarını, çarelerini bulacağız. Bu sınıfta gemileri de inşallah bundan sonra tasarımı da dahil olmak üzere kendimiz üretebilmeyi hedefliyoruz. Bu yönde bir kabiliyetimiz var. MİLGEM Projesi ile savaş gemilerimizi kendi tasarımlarımızla tamamen yerli ve milli olarak üretebiliyoruz." diye konuştu.

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AA Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Anadolu, 232 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip bulunuyor. 58 metre yüksekliği olan gemide 1410 metrekarelik ağır araç güvertesi yer alıyor. Gemide ayrıca, 1165 metrekare gemi havuzu, 1880 metrekare hafif araç güvertesi, 6 iniş alanı ve uçuş rampasına sahip 5 bin 440 metrekare uçuş güvertesi ve 900 metrekare hangar bulunuyor.

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Gemi, görev grup gereksinimlerine bağlı olarak, dikey iniş-kalkış yapabilen 6 savaş uçağı, 4 Atak helikopteri, 8 orta yük nakliye helikopteri, 2 Seahawk genel maksat helikopteri ve 2 İHA dahil 30 hava aracını taşıyabilme kapasitesi barındırıyor. Bununla birlikte, bu araçlar için gerekli altyapı ve orta seviyede bakım ihtiyaçları da gemide karşılanabiliyor.

AA Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Anadolu'nun devam eden yapım çalışmasını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yakından inceledi.

Yüzen kışla

Anadolu, 1 amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını ana üs desteği olmadan kriz bölgelerine taşıyabilecek ve tüm denizlerde kullanılabilecek. Havuzunda taşıyacağı çıkarma araçlarıyla operasyonlara katılabilecek gemi, envanterdeki en ağır NATO helikopterleri ile dönebilen rotorlu hava araçlarının gece ve gündüz operasyon yapmasına olanak sağlayacak bir uçuş güvertesine sahip olacak. Geminin uçuş güvertesinin baş tarafında, uygun hava araçlarının kısa mesafede kalkışını sağlayacak uçuş rampası bulunacak. Gemi üzerinde 1 adedi NATO için tahsis edilebilecek 3 savaş harekat merkezi bulunacak ve yüzen kışlada en az 1223 personel görev yapabilecek.

DHA

Bu proje sayesinde, anavatandan uzak coğrafyalarda insani yardım harekatı gerçekleştirilebilmesi, gerektiğinde tam teşekküllü 2 ameliyathane, 14 yoğun bakım ünitesi ve yanık ünitesiyle 1000'e yakın kişiye tıbbi destek verilebilmesi, başka ülkelerin üslerine bağımlı olmadan hava harekatı yapılabilmesi gibi geniş bir yelpazede kritik yetenekler kazanılacak.

Gelecek yıl teslim edilecek

"İnşa Başlangıç Töreni" 30 Nisan 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Anadolu, ilk olarak Mayıs 2019'da yüzdürülmüş, akabinde sevk sistemi montajlarının yapılması için havuza alınmıştı. Bu yıl şubat ayında ana tahrik ve sevk sistem entegrasyonunun tamamlanmasını takiben tekrar yüzdürülen geminin 1 Temmuz'da Liman Kabul Testleri başladı. Liman ve deniz testlerinin tamamlanmasının ardından, Anadolu'nun gelecek yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanıyor.

Millileşme hamleleri hızla devam ediyor

Aselsan-Havelsan İş Ortaklığı tarafından, Anadolu'nun Komuta Kontrol, Muhabere, Bilgisayar, İstihbarat ve Silah sistemleri tedarik ediliyor. Savaş Yönetim Sistemi (GENESIS-ADVENT), Radar Elektronik Taarruz ve Karşı Tedbirleri Sistemlerini içeren Elektronik Harp Suiti, Kızıl Ötesi İz Takip Sistemi, Elektro Optik Dayrektör, Torpido Karşı Aldatma Sistemi gibi sistemler milli olarak geliştirildi. Test ve tecrübeleri tamamlanan tüm sistemlerin entegrasyon ve montajları başladı.

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DHA Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Anadolu'nun devam eden yapım çalışmasını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yakından inceledi.

Ayrıca, proje kapsamında yürütülen "Teknoloji Kazanım Yükümlülükleri" kapsamında, milli olarak geliştirilmekte olan çok önemli 3 Ar-Ge projesine de doğrudan finansman desteği veriliyor.

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Bakan Varank'a ziyaretinde, TURKON Holding ve Sedef Gemi İnşaatı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kalkavan, yönetim kurulu üyeleri Orkun Kalkavan ve Alkın Kalkavan, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Erkan Mete, Satın Alma Müdürü Kaşif Kalkavan ve Savunma Sanayii Projeleri Müdürü Selim Buğdanoğlu eşlik etti.

AA

AA