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Ekonomi Türkiyenin ilk mayın avlama sonarı Nusret 1915 için için geri sayım Nokta atışı yapacak
SAVUNMA SANAYİ

Türkiye'nin ilk mayın avlama sonarı Nusret 1915 için için geri sayım: Nokta atışı yapacak

Türkiye'nin ilk milli mayın avlama sonarı Nusrat-1915'in bu yılın üçüncü çeyreğinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kullanımına sunulması hedefleniyor. Deniz Kuvvetleri'nin dışa bağımlılığını sona erdirecek olan sonar, dip mayını yaklaşık 1 kilometre mesafeden tespit edecek ve 250 metreden sınıflandırma yapabilecek.

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Haber Merkezi AA
Mayın avcısı Nusrat 1915in özellikleri neler? Nusrat 1915 nedir? Son dakika haberleri: Milli Mayın Avlama Sonarı NUSRAT-1915 için geri sayım
Nusrat-1915

ARMELSAN Genel Müdürü Can Emre Bakım, Deniz Kuvvetlerinin su altı akustik sistemler ve özellikle sonar sistemleri alanındaki dışa bağımlılığını sona erdirmek amacıyla 10 yıldır faaliyet gösterdiklerini söyledi. Bu çerçevede yürüttükleri Ar-Ge projeleri ve bunların çıktısı ürünleri bulunduğunu ifade eden Bakım, Aras 2023 Dalgıç Tespit Sonarı'nın Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'nun (Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi-LHD) dalgıç tehdidine karşı korunmasında kullanılacak olmasını örnek gösterdi. Bakım, sonarın kabul testlerinin tamamlandığını ve gelecek dönemde sahada görüleceğini kaydetti.

'Deniz Kuvvetlerimizin dışa bağımlılığını sona erdirecek'

Ukrayna'dan gelen mayınlar dolayısıyla Türk Boğazları'nda güncel bir tehdit yaşandığını anımsatan Bakım, bu tür tehditlere yönelik 3 yıl önce Ar-Ge projesi başlattıklarını anlattı. Bakım, şöyle konuştu: "Yine Deniz Kuvvetlerimizin dışa bağımlılığını sona erdirecek, ilk milli mayın avlama sonarını geliştirme projesini hayata geçirdik. Adını da 1. Dünya Savaşı'nın kaderini değiştiren Nusrat gemisinden alıyor, Nusrat-1915. Buradaki temel gayemiz demirli ve dip mayını yaklaşık 1 kilometre mesafeden tespit edecek, 250 metreden sınıflandırma yapabilecek, çift frekanslı, yerli ve milli olarak geliştirilmiş bir aktif sonar sistemi geliştirmekti. 2021 yılı sonlarında gerçekleştirilen IDEF'te Sayın Savunma Sanayii Başkanı'mız İsmail Demir'in de teşrifleriyle Nusrat-1915'in lansmanını yaptık. Son fabrika kabul entegrasyon testlerini tamamlıyoruz. Bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla da Deniz Kuvvetlerimize sunabileceğimiz bir ürün haline gelecek Nusrat-1915 Mayın Avlama Sonarı'mız."

Nokta atışı mayın tespiti

Nusrat-1915'in kullanım konseptine ilişkin de bilgi veren Bakım, öndeki mayın avlama gemisinin tehlikeli, riskli kanalı tarayarak arkadan gelecek büyük platformlar için sahayı temizlediğini söyledi. Bakım, şunları kaydetti:

"Örneğin LHD gemimiz bir alana intikal ederken eğer güvenli bulunmayan saha ise önden mayın avlama gemisine entegre edilmiş Nusrat-1915 Sonarı ile saha belirli bir süratle taranır. Tehlikeli bir obje varsa yaklaşık 1 kilometre mesafeden sistem, mayın veya mayın benzeri obje diye sınıflandırır. Sonrasında yüksek frekansa geçerek yaklaşık 250 metre mesafeden bunun net sonucunu söyler. Eğer mayınsa mayın avlama gemimizde bulunan sistemlerle mayın ya nötralize edilir ya da uygun şekilde alınarak saha temizlenir. Bu temiz kanal dediğimiz bölgeden diğer gemiler intikal ederek güvenli şekilde görev bölgelerine ulaşmış olurlar."

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TCG Anadolu’yu ARAS savunacak

Mayın imhası için insansız çözümler yolda

Karadeniz'de son dönemde "başıboş mayın" tehlikesi söz konusu olduğunu hatırlatan Bakım, mayın avlama sonarlarının mayınlar demirinden kopmadan önce bunları tespit etmeye yönelik olarak geliştirildiğini söyledi.

Bakım, SAT komandoları tarafından toplanan mayınların kıyıda nötralize edildiğine dikkati çekerek, "Bunların güncel teknolojiler kapsamında farklı yöntemlerle nötralize edilebilme şansları var. Mesela uzaktan kumandalı su altı robotlarına yerleştirilen uzaktan patlatma mekanizmalarıyla bu mayınlar güvenli şekilde, personel riske atılmadan patlatılabilir ya da robotların önünde bulunan kollarla uygun şekilde kıyıya tehlike arz etmeden alınabilir. Buna yönelik de bazı Ar-Ge faaliyetlerimiz devam etmekte" dedi.

İnsansız deniz araçları için Nusrat-1915'e kardeş

Can Emre Bakım, geliştirdikleri ürünlerle ülke ihtiyaçlarını karşılarken ihracat yoluyla ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "Özellikle Orta Doğu, Uzak Doğu pazarında, dost ve kardeş ülkelerden ciddi talepler var. Yıl sonunda ürünle ilgili saha testlerini tamamlayıp Kuvvetimizle beraber ilk saha çalışmalarını yaptıktan sonra yakın zamanda bir ihracat bekliyoruz. 2023 başında sonarın pazarda olmasını amaçlıyoruz. Açıkçası dünya büyük platformlardan bir miktar uzaktan kontrol edilebilir su üstü platformlarına doğru evriliyor. Nusrat-1915'in farklı bir versiyonu için de ön çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu da uzaktan kumandalı su üstü araçlarına entegre edilebilecek daha küçük boyutlu bir avlama sonarı olacak. Bu sayede büyük platformları riske atmadan uzaktan kumandalı bir su üstü platformuyla mayın teşhis ve sınıflandırması yapabileceğiz."

Yerli su altı robotu Kaşif 2 Kanuni sondaj gemisi için yola çıktı: 5 ayda üretildi
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Armelsan Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Can Emre Bakım, 'Kaşif 2'nin yerlilik oranının yüzde 65'in üzerine çıkarıldığını belirterek, şunları söyledi:
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\"Yerli su altı robotu Kaşif 1'i Fatih sondaj gemimize göndermiştik. Kaşif 2 ise, bugün Kanuni gemisi için yola çıkıyor. Uzaktan kumandalı su altı robotlarımız, dalgıçların denizin derin noktalarında yapamadıkları operasyonları gerçekleştirmek için tasarlandılar. Bu robotlar, sondaj platformunun su altında hem gözü hem de eli ayağı olacak.\"
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'Kaşif 2'nin sondaj platformuna farklı kameralar üzerinden aktaracağı görüntüler ile çalışmalara büyük kolaylık sağlayacağını kaydeden Bakım, “Su altı robotunuz ayrıca kuyu başı temizleme, conta değiştirme, kesme, biçme ve bağlama işlemleri de yapmaktadır. Kaşif 2, 3 bin metre derinlikte çalışma kapasitesine sahip. Ancak ufak güncellemelerle 6 bin metreye kadar inebilecek kapasitesi de var\" diye konuştu.
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Söz konusu teknolojinin dünyada 2018 yılında gelişmeye başladığını anlatan Can Emre Bakım, “Türkiye Kaşif serisiyle beraber dünyada bu teknolojiyi üreten dördüncü ülke konumuna gelmiş durumda. Kaşif 1'de yerlilik yüzde 53 iken, Kaşif 2'de yüzde 65'in üzerine çıkardık\" ifadelerini kullandı.
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YÜZDE 30-40 ORANINDA TASARRUF SAĞLIYORUZ <br><br> 'Kaşif 1'i, 5 ay gibi kısa bir sürede ürettiklerini belirten Bakım, şunları söyledi:
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“Kaşif 2'yi de 4,5 aylık bir sürede ürettik. Bu süre dünyada iddialı bir süre. Yabancı bir üretici, bu tarz bir teknolojiyi 44 haftalık bir sürede üretebiliyor. Kaşif 1, Fatih sondaj gemisinin altında, 2 bin 100 metre derinlikte 10 günün üzerinde kalarak Türkiye tarihi adına bir rekor kırmıştı. Sondaj gemilerinin işletme maliyetlerini azaltmaya yönelik yardımcı cihaz olarak kullanıyoruz. Yüzde 30-40 oranında tasarruf sağlıyoruz. Hem maliyet anlamında hem de stratejik anlamda avantaj sağlıyor.\"
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“EN GÜÇLÜ İTİŞ VE HİDROLİK GÜCE SAHİP SU ALTI ARACI ÖZELLİĞİNE SAHİP <br><br>'Kaşif 2'nin amacının sondaj platformunun su altında yapacağı tüm faaliyetleri gerçekleştirmek olduğunu belirten Can Emre Bakım, şunları söyledi:
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\"Su altı robotumuz, hem görüntü aktarıyor hem de cihazın önünde bulunan robot kolları vasıtasıyla sondaj platformunun talimatları çerçevesinde kesme-biçme işlemleri ile conta değiştirme ve kuyu başı temizleme işlemlerini gerçekleştiriyor. Kaşif 2, dünya üzerinde en güçlü itiş ve hidrolik güce sahip su altı aracı özelliğine sahip.\"
Yerli su altı robotu Kaşif 2 Kanuni sondaj gemisi için yola çıktı: 5 ayda üretildi
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