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Ekonomi İstanbul Havalimanını Mayısta 5 milyon 228 bin yolcu kullandı
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mayıs ayında İstanbul Havalimanı’nı 5 milyon 228 bin yolcu kullandı

İstanbul Havalimanı'nı Mayıs'ta 5 milyon 228 bin yolcu kullandı

Mayıs ayında 35 bin 696 uçağın iniş-kalkış yaptığı İstanbul Havalimanı'nı toplam 5 milyon 228 bin 447 yolcunun kullandığı bildirildi. Aynı dönemde toplam işlenen bagaj sayısı ise 3 milyon 390 bin 583 olarak kaydedildi.

Haber Merkezi IHA
Hizmete bu yıl açılan İstanbul Havalimanı
Hizmete bu yıl açılan İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, resmi Twitter hesabından geçen ayın yolcu ve uçuş trafik raporunu duyurdu.

Rapora göre, havalimanında geçen ay 17 bin 814 geliş, 17 bin 882 gidiş seferi olmak üzere 35 bin 696 uçuş icra edildi.

Mayıs ayında, havalimanına 2 milyon 591 bin 190 yolcu geliş yaparken, 2 milyon 637 bin 257 yolcu da gidiş seferleriyle seyahat etti. Böylece, toplamda 5 milyon 228 bin 447 yolcu geçen ay İstanbul Havalimanı'nı kullandı.

  • Aynı dönemde toplam işlenen bagaj sayısı ise 3 milyon 390 bin 583 olarak kaydedildi.
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