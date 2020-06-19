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Ekonomi Mayıs ayında kurulan şirket sayısı yüzde 22 arttı
İŞ DÜNYASI

Mayıs ayında kurulan şirket sayısı yüzde 22 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2020 yılı Nisan ayı Kurulan ve Kapanan Şirketler istatistiklerini açıkladı. Mayıs ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 22,22 artış oldu.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Mayıs ayında 3 bin 438 şirket kuruldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 22,22 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 76,35 artmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 36,92 oranında azaldı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 23,32 oranında artış olup kapanan kooperatif sayısı yüzde 63,64 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 18,22 oranında azalış oldu.

2020 yılı Mayıs ayında, 2019 yılı Mayıs ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 48,46 kurulan kooperatif sayısı yüzde 67,97 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,61 oranında azaldı.

Söz konusu ayda, kapanan şirket sayısı 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 41,57 kapanan kooperatif sayısında yüzde 94,12 oranında azalış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 14,19 oranında artış oldu.

2020 yılının ilk beş ayında 2019 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısında yüzde 3,48 azalış olup kurulan kooperatif sayısında yüzde 3,30 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 5,12 oranında artış gözlendi.

2020 yılının ilk beş ayında 2019 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısında yüzde 3,38, kapanan kooperatif sayısında yüzde 23,40 oranında azalış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 13,06 oranında artış gözlendi.

2020 yılı Mayıs ayında kurulan toplam 3 bin 479 şirket ve kooperatifin yüzde 84,82’si limited şirket, yüzde 14,00’ü anonim şirket, yüzde 1,18’i ise kooperatifi oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 33,00’ü İstanbul, yüzde 8,94’ü Ankara, yüzde 7,42’si İzmir’de kuruldu. Bu ay Iğdır’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

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