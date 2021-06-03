Ekonomi Mayısta ayında fiyatı fazla artan ve düşen iki ürün
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mayısta ayında fiyatı fazla artan ve düşen iki ürün

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan mayıs ayı verilerine göre tüketici fiyatları bazında en yüksek fiyat artışı yüzde 41,57 ile patateste yaşanırken en çok ucuzlayan ürün yüzde 50,94 ile sivri biber oldu.

Haber Merkezi AA
Mayısta fiyatı en fazla artan ürün patates, en çok düşen ise sivri biber oldu
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay patatesteki fiyat artışını yüzde 36,37 ile havuç, yüzde 29,46 ile şehirler arası otobüs ücreti izledi.

Mayısta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 17,48 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 16,63 ile limon, yüzde 8,99 ile mücevher (altın) yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 50,94 ile sivri biberde oldu. Bunu yüzde 45,52 ile çarliston biber, yüzde 34,90 ile taze fasulye, yüzde 27,44 ile domates, yüzde 25,22 ile salatalık, yüzde 21,20 ile sarımsak takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, mayısta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler Bir önceki aya göre değişim oranı

Patates 41,57


Havuç 36,37
Şehirler arası otobüs ücreti 29,46

Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar

17,48
Limon 16,63
Mücevher (Altın) 8,99
Balık 8,73
Maydanoz 7,87
Bulaşık Bezleri 7,15
Elma 7,06
Ketçap 6,62
Muz 6,47
Dondurma 6,43
Mayonez 6,29
Kola 5,63
Kağıt Sofra Malzemeleri 5,53
Tuvalet Kağıdı 5,50
Gazoz Meyveli 5,27
Dana Eti 4,64
Motorin 4,54

Mayısta fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler Bir önceki aya göre değişim oranı

Ağız ve Diş Bakımı Ürünleri -2,07
Elektrikli Küçük Ev Aletleri (Tost Makinesi) -2,55
Bebek Maması (Toz Karışım) -2,63
Elektrikli Saç Bakım Aletleri -3,03
Çanta (Kadın için) -3,21
Ayakkabı (Kadın için) -3,61
Kolonya -4,86
Elektrikli Süpürge -4,89
Makyaj Malzemeleri -5,26
Elektrikli Kesici Aletler (Blender) -6,59
Patlıcan -8,72
Yeşil Soğan -9,08
Kabak -10,09
Ütü -10,38
Sarımsak -21,20
Salatalık -25,22
Domates -27,44
Taze Fasulye -34,90
Çarliston Biber -45,52
Sivri Biber -50,94

Milyonlarca emekli ve memur merakla bekliyor: İşte beş ayda ortaya çıkan zam farkı
EKONOMİ
Milyonlarca emekli ve memur merakla bekliyor: İşte beş ayda ortaya çıkan zam farkı

Sigortacılardan 'Çatı Kanun' talebi
EKONOMİ
Sigortacılardan 'Çatı Kanun' talebi

Altında iki farklı senaryo: 512 liraya kadar gerileyebilir!
EKONOMİ
Altında iki farklı senaryo: 512 liraya kadar gerileyebilir!
Abone Ol Google News
Direksiyonda kalp krizi geçirdi

Direksiyonda kalp krizi geçirdi

​Medikal ürünler satan dükkana giren sürücü hayatını kaybetti.
Yalana geçit yok

Yalana geçit yok

Ajitasyon yaptığı tweetine takipçilerinden cevap geldi.
Dragos sahilde başıboş köpek dehşeti

512 liraya kadar gerileyebilir!

İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Hem Kovid-19 hem de KKKA hastalığına yakalandı.

Erdoğan tarihi açıkladı talep patlaması oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.