Mazot gübre desteği ödemesi yarın başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mazot gübre desteğinin yarın itibariyle 81 ilde ödenmeye başlanacağını açıkladı.
Bakan Pakdemirli, "Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapacağız" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mazot gübre desteğinin yarın itibariyle 81 ilde ödenmeye başlanacağını açıkladı.
Bakan Pakdemirli, "Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapacağız" dedi.
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