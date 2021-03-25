Ekonomi Mazot gübre desteği ödemesi yarın başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mazot gübre desteği ödemesi yarın başlıyor

Mazot gübre desteği ödemeleri yarın itibariyle 81 ilde başlıyor. Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçiye, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapılacak.

Haber Merkezi DHA
Mazot gübre desteği ödemesi yarın başlıyor
2 milyon 103 bin 884 çiftçiye ödeme yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mazot gübre desteğinin yarın itibariyle 81 ilde ödenmeye başlanacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, "Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapacağız" dedi.

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