Ekonomi Meclis zam mesaisinde 15 Ocak öncesine yetişme çabası
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Meclis zam mesaisinde: 15 Ocak öncesine yetişme çabası

Meclis ve bürokrasi, memur ve emekliye yapılacak yüzde 30’luk artışı ocak bordrolarına yetiştirme telaşına girdi. Enflasyon ve sözleşme zammı dışında sağlanan ilave artışın yasal ayağı için komisyon pazartesi toplanıyor. Düzenleme, kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanacak. Memurlar 15 Ocak’ta, emekliler ise daha önce aldıkları ödeme tarihlerinde yeni maaşlarını alabilecek.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Meclis zam mesaisinde: 15 Ocak öncesine yetişme çabası
​Yasama ve bürokrasi memur ve emekliye yapılacak yüzde 30’luk artışı ocak bordrolarına yetiştirme telaşında.

Yasama ve bürokrasi memur ve emekliye yapılacak yüzde 30’luk artışı ocak bordrolarına yetiştirme telaşında. Enflasyon ve sözleşme zammı dışında sağlanan ilave artışın yasal ayağı için Plan ve Bütçe Komisyonu pazartesi toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı emekli ve memura yüzde 30’luk zam ile en düşük emekli aylığının 5 bin 500 TL’ye çıkartılmasını içeren kanun teklifi önceki gün TBMM Başkanlığı’na sunuldu. İlk etapta yarın (cumartesi) toplanması amaçlanan Plan ve Bütçe Komisyonu’nun son dakika değişikliği ile pazartesi günü düzenlemeyi ele alması bekleniyor.

15 OCAK ÖNCESİNE YETİŞME ÇABASI

Düzenlemenin Genel Kurul’dan jet hızıyla kabul edilmesinin ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bekletilmeden onaylanması planlanıyor. Böylece memurlar 15 Ocak’ta emekliler ise daha önce aldıkları ödeme tarihlerinde yeni maaşlarını alabilecek.

KAPSAMLI ÇALIŞMA

  • 23 yıllık problemin çözümüne ilişkin teklif, 8 Eylül 1999’dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak. 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT konusunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.

EYT’lilerin kıdem tazminatı noktasında işverenlere Kredi Garanti Fonu’ndan (KGF) destek verilecek. EYT’den dolayı ayrılan, kıdem tazminatı alan ama işine devam etmek isteyen işçiye özel 5 puan SGK destek primi indirimi yapılacak. EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yapılan müracaatlar geçerli olmayacak. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvurular, e-Devlet üzerinden SGK’ye yapılacak.

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