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Ekonomi

Medya planlama ve satın almaya yepyeni bir soluk : STAFF

Türkiye’de medya alanının önde gelen tecrübeli isimlerinden Bülent Yar'ın kurucu liderliğindeki yeni medya ajansı "STAFF", online ve offline medya planlama ve satın alma alanında müşterilerine etkin ve yaratıcı çözümler sunma hedefiyle yola çıkıyor.

12:10 . 3/10/2023 Salı
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STAFF CEO'su Bülent Yar.

STAFF CEO'su Bülent Yar.

STAFF CEO'su Bülent Yar, yeni ajansın vizyonu hakkında şunları söyledi: “Bazen başarıya ulaşmak için ilk günkü heyecanla en başa dönmek gerekir. Bu yolculukta edindiğimiz tüm bilgi birikimi ve gelecek vizyonuyla STAFF, sektöre içten bir “Merhaba” diyor.

STAFF CEO'su Bülent Yar.

Bülent Yar STAFF’ın vizyonu hakkında şu açıklamalarda bulundu:


STAFF olarak, medya planlama ve satın alma dünyasında yıllardır süregelen tüm engelleri fırsatlara dönüştürmeyi hedefliyoruz. En önemsediğimiz konulardan biri de; değerli STAFF kadrosunun, kariyerlerinin en verimli dönemini bizimle geçirmesini sağlayacak iş ortamını hep birlikte inşa etmek..


Tecrübeli ekibi, güçlü iş ortakları ve sektöre yön veren müşterileri ile STAFF’ın, medya dünyasına farklı bir bakış açısı getirerek kısa sürede en güçlü aday olacağına inancım tam.


Çıktığımız bu yolda vizyonumuz; Türkiye’nin en önde gelen ve etki alanı en geniş medya ajansı olmak, misyonumuz ise varlık nedenimiz olan markalarımızın iş süreçlerine en güçlü katkıyı sunan çözüm ortağı haline gelmektir.”

#STAFF
#Bülent Yar
#Medya
23 dakika önce
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