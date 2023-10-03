Medya planlama ve satın almaya yepyeni bir soluk : STAFF

STAFF CEO'su Bülent Yar, yeni ajansın vizyonu hakkında şunları söyledi: “Bazen başarıya ulaşmak için ilk günkü heyecanla en başa dönmek gerekir. Bu yolculukta edindiğimiz tüm bilgi birikimi ve gelecek vizyonuyla STAFF, sektöre içten bir “Merhaba” diyor.

STAFF CEO'su Bülent Yar.

Bülent Yar STAFF’ın vizyonu hakkında şu açıklamalarda bulundu:





STAFF olarak, medya planlama ve satın alma dünyasında yıllardır süregelen tüm engelleri fırsatlara dönüştürmeyi hedefliyoruz. En önemsediğimiz konulardan biri de; değerli STAFF kadrosunun, kariyerlerinin en verimli dönemini bizimle geçirmesini sağlayacak iş ortamını hep birlikte inşa etmek..





Tecrübeli ekibi, güçlü iş ortakları ve sektöre yön veren müşterileri ile STAFF’ın, medya dünyasına farklı bir bakış açısı getirerek kısa sürede en güçlü aday olacağına inancım tam.



