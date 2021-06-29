Ekonomi MEF Üniversitesi 11 öğretim elemanı alıyor
BASIN İLAN

MEF Üniversitesi 11 öğretim elemanı alıyor

MEF Üniversitesi, 11 öğretim elemanı alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 28 Haziran'da resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MEF Üniversitesi 11 öğretim elemanı alıyor
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak öğretim elemanları alınacaktır.

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren, Mimarlık Bölümü ile İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi için 12 Temmuz 2021, Mühendislik ile İç Mimarlık Bölümü için 26 Ağustos 2021 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

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