Meksika Merkez Bankası faiz indirdi

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Bahçeli'den alçak saldırıya ilişkin açıklama: Hainleri lanetliyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Van’ın Özalp ilçesinde karantinaya alınan bir mahalleden dönen Vefa Sosyal Destek Grubu’nun içerisinde bulunduğu araca saldırıp iki kardeşimizin şehadetine neden olan hainleri lanetliyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İnanıyorum ki, terörün kökü kazınacaktır” dedi.