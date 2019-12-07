Ekonomi Meksika son 30 yıldaki en büyük petrol rezervini keşfetti
DÜNYA EKONOMİSİ

Meksika son 30 yıldaki en büyük petrol rezervini keşfetti

Meksika, Tabasco eyaletindeki Quesqui petrol sahasında son 30 yıldaki en büyük petrol rezervini keşfettiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
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ARŞİV

Meksika'da devlete ait petrol şirketi Petroleos Mexicanos'un Başkanı Octavio Romero, yaptığı açıklamada Meksika Körfezi'ndeki petrol sahasında 500 milyon varile yakın petrol rezervi keşfedildiğini belirtti.

11 kuyu açılması planlanıyor

Quesqui'de ilk kuyunun haziran ayında açıldığını ve şu anda günlük 4 bin 500 varil petrol üretimi yapıldığını ifade eden Romero, 34 kilometrekare genişliğindeki sahada 11 kuyu açılmasının planlandığını kaydetti.

  • Romero, sahada 2020'de günlük 69 bin varil, 2021'de ise günlük 110 bin varil petrol ile yaklaşık 11,61 milyon metreküp doğal gaz üretimi yapılacağını aktardı.

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