Memur alım ilanı

Akseki Belediyesi, ''Akseki Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama, Yönetmeliği hükümlerine göre; Aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır'' denilmektedir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, personel alımıyla ilgili aranan özel ve genel şartlar, başvuru süresi, yeri ve şekliyle ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz