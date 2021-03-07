Ekonomi Memur alım ilanı
BASIN İLAN

Memur alım ilanı

Akseki Belediye Başkanlığı, ilk defa atanmak üzere memur alım ilanı duyurdu. Alım, 5 Mart'ta resmi gazetede yayımlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Akseki Belediyesi.
Akseki Belediyesi.

Akseki Belediyesi, ''Akseki Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama, Yönetmeliği hükümlerine göre; Aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır'' denilmektedir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, personel alımıyla ilgili aranan özel ve genel şartlar, başvuru süresi, yeri ve şekliyle ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

Abone Ol Google News
Allahına gurban Erdoğan

"Allah'ına gurban Erdoğan"

​ABD'deki çirkin reklama Malatya'dan cevap.
Bu mesaja kanmayın

Bu mesaja kanmayın

​Whatsapp'ta '8 Mart hediyesi' yalanı...
Eski eşi tarafından acımasızca darp edilen kadın: Hep tutuklu kalsın istiyorum

​Eski eşini öldüresiye dövdü: Kendini böyle savundu
Birleşik Avrupa hayalinin sonu

Birleşik Avrupa hayalinin sonu

​İngilizlerden sonra İtalyanlar da birlikten çekiliyor.

​Kırk iki yıllık silah arkadaşı Erbaş Paşa'yı anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.