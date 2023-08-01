Memur ve emekli zammı için kritik gün: İki yıl için yüzde 110 artış talep ediliyor

Toplantıda memur ve emeklisinin iki yıllık zam oranları değerlendirilecek. Memur-Sen, 2024 ve 2025 yılları için yüzde 110 artış talep ediyor. Sosyal beklentiler de masada olacak. Memur-Sen'in talepleri arasında aylık 7 bin 650 liralık kira desteği ve eş yardımının 2 bin lira olması da yer alıyor.