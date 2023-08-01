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Ekonomi

Memur ve emekli zammı için kritik gün: İki yıl için yüzde 110 artış talep ediliyor

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini kapsayan 7’inci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin ilk toplantı bugün saat 14.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılacak. Memur-Sen, 2024 ve 2025 yılları için yüzde 110 artış talep ediyor.

08:27 . 1/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Milyonlarca memur ve emeklisinin merakla beklediği 7. dönem toplu sözleşme görüşmeleri bugün başlıyor.


İlk toplantı bugün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılacak. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katılacak. Yetkili sendika Memur-Sen 11 hizmet kolunun temsilcisiyle masada olacak.


Memur-Sen'den yüzde 110 artış talebi

Toplantıda memur ve emeklisinin iki yıllık zam oranları değerlendirilecek. Memur-Sen, 2024 ve 2025 yılları için yüzde 110 artış talep ediyor. Sosyal beklentiler de masada olacak. Memur-Sen'in talepleri arasında aylık 7 bin 650 liralık kira desteği ve eş yardımının 2 bin lira olması da yer alıyor.


Heyetler bir araya gelecek. Masada memur kesimini temsilen 15 kişilik heyet olacak. Görüşmeler ağustos ayı süresince devam edecek. Toplu sözleşme ile memur ve emeklilerinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenecek.


Memur-Sen'den Bakan Şimşek'e ziyaret

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ziyarette bulundu.


Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesi, kamu görevlilerinin beklentileri ve Memur-Sen'in teklifleri Bakan Şimşek'e iletildi.

Ziyarette, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan da hazır bulundu.


Ali Yalçın, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda,
"Yarın başlayacak Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde, rasyonel bir bakışla hazırladığımız 7. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerimizin 6 milyonu aşan memur ve memur emeklisi için önemini Bakan Şimşek'e ilettik. Kamu personel sisteminde yaşanan sorunlar, emekli kamu görevlilerine yansıtılmayan ilave seyyanen ödeme ile ücret skalasında, gelir dağılımında ve vergi sisteminde adaleti sağlayacak diğer Toplu Sözleşme tekliflerimizi de gündeme getirdik" ifadelerini kullandı.



#Kamu Toplu Sözleşmesi
#Memur
#Emekli
#Zam görüşmesi
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