Ekonomi Türkiyede üretilip 15 farklı ülkeye ihraç edildi
OTOMOTİV

Türkiye'de üretilip 15 farklı ülkeye ihraç edildi

Türkiye’den ihraç edilen her 4 otobüsten 3’ünü üreten Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda ürettiği otobüsleri dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor. En çok ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Fransa, İtalya ve Romanya oldu.

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Haber Merkezi İHA
Mercedes-Benz Türk imzalı otobüsler Kasım ayında 15 farklı ülkeye ihraç edildi
Foto/arşiv

Türkiye’deki faaliyetlerine 1967 yılında başlayan Mercedes-Benz Türk, Ocak - Kasım 2021 döneminde Türkiye iç pazarına 184 adet şehirler arası, 86 adet de şehir içi olmak üzere toplam 270 adet otobüs satışı gerçekleştirdi.

Yurtiçi pazarındaki başarısını ihracata da yansıtan Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda ürettiği otobüsleri başta Avrupa ülkeleri olmak üzere; Suudi Arabistan, Katar ve Reunion gibi farklı kıtalardaki bölgelere de ihraç ediyor.

Kasım ayında 15 ülkeye otobüs ihracatı gerçekleştirildi

Kasım ayında da ihracatta başarılı bir dönem geçiren Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda ürettiği otobüslerin en çok ihraç edildiği ülke 86 adet ile Fransa oldu. Söz konusu dönemde en çok ihracat yapılan ikinci ülke 43 adet ile İtalya olurken; bu ülkeyi 38 adet otobüs ihracatı ile Romanya izledi.

Kasım ayı içerisinde 14 farklı Avrupa ülkesine otobüs ihracatı yapan Mercedes-Benz Türk, bu yıl ilk kez Kasım ayında İsrail’e de ihracat gerçekleştirdi.

Yapılan bu ihracatla birlikte, Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda ürettiği otobüsler Kasım ayında toplam 15 ülkeye ihraç edildi.

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