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Merkez Bankaları Konseyi kuruluyor

Merkez Bankaları Konseyi kuruluyor

04:007/11/2024, Perşembe
G: 7/11/2024, Perşembe
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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen zirvede, Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Merkez (Ulusal) Bankaları Konseyi'nin kurulması hususunda mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakat zaptına, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan merkez bankalarının başkanları imza attı.

Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri merkez (ulusal) bankaları konseyinin kurulması hususunda mutabakat zaptı imzalandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) duyurusuna göre, Türk Devletleri Teşkilatı 11. Zirvesi, 5-6 Kasım'da Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlendi. Zirvede Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankası, Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Bankası, TCMB ve Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri merkez (ulusal) bankaları konseyinin kurulması hususunda bir mutabakat zaptı imzaladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Taleh Kazimov, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankası Başkanı Timur Suleimenov, Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Bankası Başkanı Melis Turgunbaev ve Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Mamarizo Nurmuratov tarafından mutabakat zaptına imza atıldı.




#merkez bankaları konseyi
#Kırgızistan
#ekonomi

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