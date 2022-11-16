Ekonomi Merkez Bankası açıkladı Yüzde 212,1 arttı
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Merkez Bankası açıkladı: Yüzde 212,1 arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE), eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,9 artarak 575,2 seviyesinde gerçekleşti. Konut fiyat endeksi Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre İstanbul’da yüzde 212,1 artış gösterdi.

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Merkez Bankası açıkladı: Yüzde 212,1 arttı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,9 artarak 575,2 olarak kayıtlara geçti.

Konut Fiyat Endeksi, eylülde yıllık bazda yüzde 189,2 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 58 oldu.

EN FAZLA ARTIŞ İSTANBUL'DA

Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında eylülde bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 4,6, yüzde 4,3 ve yüzde 5,8 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 212,1, Ankara'da yüzde 196 ve İzmir'de yüzde 185,8 yükseldi.

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