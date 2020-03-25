Ekonomi Merkez Bankası bankaların önünü açtı, faizde indirim bekleniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası bankaların önünü açtı, faizde indirim bekleniyor

Salgının neden olduğu ekonomik durgunluğu önlemek ve hızlı bir toparlanma süreci için faizlerde güçlü indirimler yapılması gerekiyor. İş dünyası, Merkez Bankası’nın öncülük ettiği, Türkiye Bankalar Birliği’nin kamu ve özel bankalara tavsiye ettiği ciddi bir faiz indimi bekliyor. Faizi 9,75’e düşüren MB, bankaların daha ucuz maliyetle para vermesinin yanısıra, bankalara istedikleri kadar finansman sağlama konusunda da açık çek vermişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Virüs salgınının neden olduğu ekonomik durgunluk bütün dünyada derinleşiyor. Türkiye’de de başgösteren bu durgunluğun etkisiyle, bazı sektörler dışında ticari faaliyet tamamen durdu. Milyonlarca insanın evde karantina şartlarında yaşıyor olması, iç piyasada büyük bir durgunluğu beraberinde getirdi.

Merkez Bankası aylık faiz tablosu

AYAKTA KALABİLMESİ İÇİN İNDİRİM ŞART

Türkiye’nin salgın şokunu atlattıktan sonra, hızlı bir toparlanma sürecine germesi için faizlerde güçlü indirimler yapması şart. İş dünyası; Merkez Bankası’nın öncülük ettiği, Türkiye Bankalar Birliği’nin kamu ve özel bütün bankalara tavsiye ettiği ciddi bir faiz indimi bekliyor. Ticari, konut, araç, tüketici ve diğer finansman kanallarının tıkanmaması için bankaların şimdiden aksiyon alarak, iç piyasayı canlı tutacak adımlar atması gerektiği ifade ediliyor. Güçlü bir faiz indirimi yapılmazsa, bütün ülkelerin içlerine kapandığı bir dönemin ardından ekonomik toparlanmanın zorlaşacağı belirtiliyor.

MERKEZ BANKASI BANKALARIN ÖNÜNÜ AÇTI

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu; iki hafta önceki toplantıda yaptığı 100 baz puanlık faiz indirimi, bankaların finansman maliyetlerini aşağı çekmesinin önünü açtı. Politika faizini 9,75 seviyesine çeken Merkez Bankası, bankaların daha ucuz maliyetle para vermesinin yanısıra, piyasa yapıcı bankalara istedikleri kadar finansman sağlama konusunda da açık çek vermişti. Merkez Bankası, Temmuz 2019’da başladığı faiz indirimlerini kesintisiz sürdürerek haftalık borç verme faizini (repo) yüzde 24’ten yüzde 9,75’e çekti. Merkezin son sekiz aylık sürede yaptığı 1425 baz puanlık indirimin çok az bir kısmı piyasaya yansıdı. İş dünyası; bankaların, küresel ekonomideki durgunluğu da göz önünde bulundurarak güçlü bir faiz indirimi yapmasını bekliyor.

SORUNU ERTELEMEK YERİNE ÇÖZELİM

  • Bankaların, kurumsal ve bireysel müşterilerinin kredi ödemelerini ötelemesinin piyasada geçici bir rahatlık sağlayacağı belirtiliyor. Bu adımın geçici bir tedbir olduğuna dikkat çekiliyor. Sorunu ötelemek yerine şimdiden çözmenin önemine dikkat çeken sanayici, tüccar, yatırımcı ve girişimciler, açıklanan paketler kapsamında kullandırılacak kredilerin bugünkü faiz oranlarıyla değil; daha düşük maliyetlerle piyasaya sunulması gerektiğini ifade ediyor.

Faiz indirimi sürmeli
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