Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu Türkiye ekonomisi 2004 yılından bu yana ilk defa ve üst üste cari fazla verdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Türkiye ekonomisi 2004 yılından bu yana ilk defa ve üst üste cari fazla verdi

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, ''Küresel enflasyondaki güçlü seyir devam etmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan enflasyon tahminleri son 25 yılın en üst seviyelerine ulaşmıştır. Türkiye ekonomisi üretim, ihracat ve istihdamı artırmayı merkeze alan bir dönüşüm sürecindedir. Mayıs ayında Sanayi üretimi yıllık bazda 9.1 oranın güçlü bir artış kaydetmiştir. Türkiye ekonomisi 2004 yılından bu yana ilk defa ve üst üste cari fazla vermiştir'' açıklamasında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Türkiye ekonomisi 2004 yılından bu yana ilk defa ve üst üste cari fazla verdi
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları;

Küresel enflasyondaki güçlü seyir devam etmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan enflasyon tahminleri son 25 yılın en üst seviyelerine ulaşmıştır.

Türkiye ekonomisi üretim, ihracat ve istihdamı artırmayı merkeze alan bir dönüşüm sürecindedir. Mayıs ayında Sanayi üretimi yıllık bazda 9.1 oranın güçlü bir artış kaydetmiştir.

Cari dengemizdeki iyileşme eğilimi devam etmektedir. Türkiye ekonomisi 2004 yılından bu yana ilk defa ve üst üste cari fazla vermiştir.

İhracatımızın ürün ve pazar çeşitliliği son dönemde hızlanmak suretiyle istikrarlı bir şekilde artmaktadır. 2015-2022 arasında ihracatımızdaki artışın yaklaşık yüzde 29'u yeni para girişleri ile gerçekleşmiştir.

Ayrıntılar geliyor...

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
EKONOMİ
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında
EKONOMİ
Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında
Camsil ve bezle döve döve uzaklaştırdı

Camsil ve bezle
döve döve uzaklaştırdı

​Hollanda cesur Türk anneyi konuşuyor.
Görenleri korkuttu

Görenleri korkuttu

Denizden çıktı: Gerçek ekipler gelince ortaya çıktı.
Önce CHP sonra Memleket Partisinden istifa eden Mehmet Ali Çelebi: Cumhur İttifakı daha fazla güven veriyor

PKK/KCK'nın yürütme konseyi üyesi etkisiz hale getirildi.

​Mersin'de PKK'ya yönelik 'Temizleme Operasyonu'.

ABD'nin Los Angeles şehrine götürüyordu.

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.

​Avcılar'da mahalleyi karıştıran taciz iddiası.

Yaralanan 12 işçi hastanelere kaldırıldı.

​Türkiye, en çok insani yardım yapan ülkeler sıralamasında yine zirvede.

Mardin'de PKK'ya yönelik dev operasyon.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.