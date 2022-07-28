Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Türkiye ekonomisi 2004 yılından bu yana ilk defa ve üst üste cari fazla verdi Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, ''Küresel enflasyondaki güçlü seyir devam etmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan enflasyon tahminleri son 25 yılın en üst seviyelerine ulaşmıştır. Türkiye ekonomisi üretim, ihracat ve istihdamı artırmayı merkeze alan bir dönüşüm sürecindedir. Mayıs ayında Sanayi üretimi yıllık bazda 9.1 oranın güçlü bir artış kaydetmiştir. Türkiye ekonomisi 2004 yılından bu yana ilk defa ve üst üste cari fazla vermiştir'' açıklamasında bulundu.

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