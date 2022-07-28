Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Türkiye ekonomisi 2004 yılından bu yana ilk defa ve üst üste cari fazla verdi

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları;
Küresel enflasyondaki güçlü seyir devam etmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan enflasyon tahminleri son 25 yılın en üst seviyelerine ulaşmıştır.
Türkiye ekonomisi üretim, ihracat ve istihdamı artırmayı merkeze alan bir dönüşüm sürecindedir. Mayıs ayında Sanayi üretimi yıllık bazda 9.1 oranın güçlü bir artış kaydetmiştir.
Cari dengemizdeki iyileşme eğilimi devam etmektedir. Türkiye ekonomisi 2004 yılından bu yana ilk defa ve üst üste cari fazla vermiştir.
İhracatımızın ürün ve pazar çeşitliliği son dönemde hızlanmak suretiyle istikrarlı bir şekilde artmaktadır. 2015-2022 arasında ihracatımızdaki artışın yaklaşık yüzde 29'u yeni para girişleri ile gerçekleşmiştir.
Ayrıntılar geliyor...