Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlundan büyüme açıklaması
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan büyüme açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan son dakika büyüme açıklaması geldi. Kavcıoğlu, "Ülkemiz, salgın döneminde diğer ülkelere kıyasla oldukça başarılı ve güçlü bir reel ekonomik performans sergilemiştir. birçok ülkede iktisadi faaliyet gerilemiş ve pek çok ekonomide büyüme sıfıra yakın bir seyir izlemiştir." dedi.

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlundan büyüme açıklaması
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Ülkemiz, salgın döneminde diğer ülkelere kıyasla oldukça başarılı ve güçlü bir reel ekonomik performans sergilemiştir. birçok ülkede iktisadi faaliyet gerilemiş ve pek çok ekonomide büyüme sıfıra yakın bir seyir izlemiştir.

Net ihracatın, büyümeye son 5 çeyrek boyunca arka arkaya pozitif katkı sağladığı görülmektedir. Mayıs ayı itibarıyla toplam istihdam edilen kişi sayısı 30,8 milyon ile tarihsel yüksek seviyeye ulaşmıştır.

2020 yılının üçüncü çeyreği ve sonrasında yıllık bazda aralıksız büyüyen sanayi üretimi, 2022 yılı Mayıs ayında yüzde 9,1 oranında önemli bir artış kaydetmiştir.

2022 yılında ihracatımızın ülke ve ürün çeşitliliği 2006 yılına göre iki kat artmıştır. 2015-2022 yılları arasında ihracatımızdaki artışın yaklaşık yüzde 29'u yeni pazar girişleriyle gerçekleşmiştir.

Aralık 2021 ile Haziran 2022 arasında kredi verilen firma sayısı toplamda 1 milyon 878 binden 1 milyon 960'a çıkarak 82 bin adet artarken, kredi kullanan KOBİ'lerin sayısı 195 bin adet yükselerek 2 milyon 56 bin olmuştur."

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